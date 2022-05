Tollwood Konzerte bringen das Festival-Feeling zurück

Am 16. Juni öffnet endlich das Tollwood Sommerfestival seine Tore und bietet wieder zahlreiche Konzerte, Performances, kostenfreies Kinderprogramm, kulinarische Erlebnisse und vieles mehr.

30. Mai 2022 - 06:41 Uhr

Das Beste von Rock bis Pop – von nah und fern, von damals bis heute. Endlich wieder Live-Musik! Die Musik-Arena ist zurück: Rea Garvey eröffnet die musikalische Palette, die bis 17. Juli geboten sein wird; es folgen Stars wie ZAZ, Cro, Simple Minds, Ringlstetter & Band, die Spider Murphy Gang und viele mehr. Für die Shows von Johannes Oerding, SIDO, Alvaro Soler, Sting und Patti Smith sind die Karten bereits rar. .

Am 16. Juni eröffnet Rea Garvey die Musik-Arena. © Olaf Heine

Tollwood Konzerte in der Musik-Arena

Nach zwei Jahren ohne Tollwood Musik-Arena Konzerte startet das Sommerfestival am 16. Juni mit Rea Garvey in die Saison, es wird ein Auftakt nach Maß. Die gewaltige Stimme des irischen Sängers ist Gänsehaut pur und mit seinen aktuellen Hits wie "Love Makes You Shine" und "Talk to Your Body" bringt er Live-Musik zurück in das große Zelt.

ZAZ verzaubert am 17. Juni mit ihrer Stimme und mit Stimmungen. © Yann Orhan

Mit ZAZ betritt eine wahre Power-Frau die Bühne! Die französische Klangzauberin hat bereits auf über 500 Arena-Konzerten gespielt. Am 17. Juni kommt sie endlich wieder in die Musik-Arena, wo sie 2015 zum letzten Mal auftrat.

Cro steht am 27. Juni mit seiner Maske auf der Tollwood Bühne. © Sol Vianini

Cro feiert sein Bühnenjubiläum

Den Sound der 70er in futuristischem Gewand bringt Cro am 27. Juni auf die Bühne der Musik-Arena. Der Musiker, der mittlerweile sein zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert, mischt sich mit seinem neuen Doppelalbum "trip" unter die Vielfalt der Tollwood Konzerte.

Hintersinnige Ironie – dafür steht Ringlstetter mit seiner Band am 18. Juni auf dem Tollwood. © Storiestobetold

Hannes Ringlstetter macht mit seiner Band am 18. Juni das Tollwood Sommerfestival einen Abend zur "Heilen Welt" – mit einer Prise Ironie versteht sich.

Die Simple Minds sind Art-Rocker, Popband, Instrumentalgruppe, Stadionrocker! Zu erleben in der Musik-Arena am 1. Juli. © Dean Chalkley

Am 1. Juli feiern dann Simple Minds ihr Jubiläum "Celebrating 40 Years of Hits" auf dem Tollwood Sommerfestival mit Klassikern wie ihrem größten Hit "Don’t You (Forget About Me)".

Wo die Welt klingt

Neben der Musik-Arena bietet das Tollwood auch im Hacker-Pschorr Brettl, im Andechser Zelt und in der FassBar zahlreiche Konzerte mit Ausnahmekünstlern. Wer die Indie-Musiker hören will, die in ein paar Jahren ganze Stadien füllen, sollte unbedingt im Hacker-Pschorr Brettl vorbeischauen.

Der vielversprechende Künstler FRINC spielt am 16.06. bei freiem Eintritt im Hacker-Pschorr Brettl. © Philipp Hirtenlehner

Das Andechser Zelt feiert mit dem Sound von Blues über Blasmusik bis Rock und Reggae sein 25-jähriges Tollwood Jubiläum. Darauf kann man besonders gut im Biergarten des Andechser Zelts anstoßen – Prost!

Staunen und hoch hinaus

Im Amphitheater faszinieren Künstler auf dem Tollwood nicht nur durch Konzerte, sondern mit anderen atemberaubenden Auftritten und bringen die Gäste zum Lachen und Staunen.

Friedi Kühne balanciert als Slackliner über Schluchten – und beim Tollwood Sommerfestival über den Köpfen des Publikums. © Aidan Williams

Hoch hinaus geht es hier diesen Sommer für Friedi Kühne auf der Slackline. Slack heißt auf Deutsch: locker. Äußerst locker balanciert der Profi-Slackliner in schwindelerregenden 14 Metern Höhe über den Köpfen des Publikums.

Der Orca von Gábor Miklós Szőke begrüßt die Gäste am Eingang. © Gábor Miklós Szőke

Gleich am Eingang begrüßt die künstlerische Hauptattraktion des Tollwood Sommerfestivals die Gäste. Die Skulptur eines neun Meter hohen Orcas des Künstlers Gábor Miklós Szőke macht auf die Zerstörung der Umwelt aufmerksam. Viele weitere bunte, kreative und tiefsinnige Bilder und Ausstellungsstücke gibt es überall auf dem Festivalgelände verteilt zu entdecken.

Beim Tollwood Sommerfestival gibt es Kultur für alle - bei rund 90 Prozent der Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Bunte Figuren begegnen einem auf dem Weg. © Bernd Wackerbauer

Grandios sind auch die diesjährigen Walk-Acts, die über das Gelände stolzieren und mit bunten Kostümen und fantastischen Vorführungen für allerhand überraschende Momente sorgen.

Kunsthandwerk und Kulinarisches aus aller Welt

Der Markt der Ideen lädt zum gemütlichen Bummeln und leckeren Schlemmen ein. An zahlreichen Ständen finden sich Schätze aus fairen Arbeitsbedingungen für die Lieben daheim oder als kleine Aufmerksamkeit an sich selbst. Dazu verwöhnen Speisen aus aller Welt und in bio-zertifizierter Qualität die Gäste.

Platz zum Träumen – das schafft das Tollwood Sommerfestival. © Bernd Wackerbauer

Egal ob duftendes Curry aus Indien oder klassische Hot Dogs aus New York – hier gibt es für jeden Geschmack die passende Küche. Und wer es außergewöhnlich will, greift einfach zum proteinreichen Insektenfood.

Kinderprogramm bei freiem Eintritt

Selbstverständlich bietet das Tollwood Sommerfestival auch großen Spaß für die ganze Familie. In unterschiedlichen Workshops können Kinder und Jugendliche bei freiem Eintritt Neues erleben. Wie zum Beispiel im spannenden Slackline-Workshop von Friedi Kühne.

Tollwood ist bunt – so wie die Kleinsten es sich machen. © Bernd Wackerbauer

Quer durch das Tollwood Sommerfestival zieht sich das diesjährige Motto „Klar zur Wende“, das dazu aufruft, Mensch und Natur zu schützen. Die Forderung: Bayern soll klimaneutral und somit unabhängig von Kohle, Gas und Öl werden. Was unser Ministerpräsident Markus Söder wirklich vom Ausbau der Windenergie hält, ist im Telefonat in der bayerischen Staatskanzlei zu hören. Diese wurde auf dem Festivalgelände im Olympiapark Süd nachgebaut. Kabarettist Wolfgang Krebs lässt Bayerns Ministerpräsidenten mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger um die 10H-Regel debattieren.

Für Radfahrer gibt es dieses Jahr einen ganz besonderen Service: Jeden Samstag und Sonntag gibt es von 13 bis 19 Uhr kostenlose Fahrradchecks.

