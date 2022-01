"Tolle Einkaufsmöglichkeiten": Corona-Protestler rufen zu Spontan-Demos auf

Die Stadt verbietet den von den Corona-Protestlern geplanten Demozug durch München. Eine dafür angebotene stationäre Versammlung auf der Theresienwiese lehnen die Maßnahmen-Kritiker ab. Stattdessen wird zumindest indirekt zu spontanen Treffen in der Münchner Innenstadt aufgerufen.

München - Wieder mal Wirbel im Vorfeld des geplanten Corona-Protests in München am Mittwochabend: Der Umzug der Maßnahmen-Kritiker von "München steht auf" ist vom Kreisverwaltungsreferat (KVR), wie schon zuletzt, untersagt untersagt worden.

Stattdessen bot die Stadt den Protestlern an, eine stationäre Versammlung auf der Theresienwiese abzuhalten. Aber die – ebenso wie zuletzt – lehnten ab, es folgte die obligatorische "Absage" der Versammlung am Mittwochmittag. Die Einhaltung des Infektionsschutzes als Begründung für das Verbot des Demo-Zuges, sei "im Grunde schlicht objektiv nicht haltbar. Dies ist und bleibt aus unserer Sicht nicht akzeptabel", ließ man verlauten.

Demonstriert werden dürfte am Abend aber dennoch: Die Initiatoren haben in den Sozialen Medien zumindest indirekt zu Spontan-Versammlungen in der Münchner Innenstadt aufgerufen. Wie bereits zuletzt dürften also auch diesmal wieder die sogenannten Corona-"Spaziergänge" stattfinden.

München: Spontan-Demos in der Innenstadt wahrscheinlich

Bereits vor der Absage durch das KVR hieß es, dass von einer solchen "die Tatsache freilich unberührt bleibe, dass München eine schöne Stadt mit tollen Einkaufsmöglichkeiten ist". In der Innenstadt würde man "viele tolle Artikel" finden. "Allerdings nur bis 20 Uhr. Dann machen die Läden zu."

Übersetzt heißt das so viel wie: Maßnahmen-Kritiker, Impfgegner, Corona-Skeptiker und andere Gegner der aktuellen Corona-Politik sollen sich am Abend "spontan" zusammenfinden und sich als einkaufende Kunden ausgeben. Solch ein Vorgehen hatte es erst vor zwei Wochen gegeben, als rund 3.000 Protestler in der Fußgängerzone zusammengekommen und in der Folge von der Münchner Polizei eingekesselt worden waren. Am Ende gab es etliche Anzeigen, es drohen Bußgelder von bis zu 3.000 Euro. Auch am Mittwochabend dürfte die Polizei in der Innenstadt wieder massive Präsenz zeigen.

Corona-Demos: Allgemeinverfügung hat in München weiterhin Bestand

Die Allgemeinverfügung der Stadt München gilt indes weiter. Sämtliche Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit den sogenannten Corona-"Spaziergängen" stehen bleiben auch am Mittwoch untersagt, wenn die Anzeige- und Mitteilungspflicht nicht eingehalten wird. Am Dienstag hatte der Bayerische Verwaltungsgerichthof (VGH) einen entsprechenden Beschluss des Münchner Verwaltungsgerichts (VG) gekippt.