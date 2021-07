Tödliche Gardasee-Bootsfahrt: EU-Haftbefehl gegen Münchner beantragt

Damit droht den beiden Münchnern die Auslieferung nach Italien. Sie sollen für den Tod zweier Italiener auf dem Gardasee verantwortlich sein.

Italienische Forensiker begutachten den Schaden an einem Boot. Im Fall zweier Toter auf dem Gardasee nach einer mutmaßlichen Bootskollision ermittelt die italienische Polizei gegen zwei Deutsche aus München.

München - Die italienischen Behörden haben laut einem Bericht der einen EU-Haftbefehl gegen die beiden Münchner ausgestellt, die im Verdacht stehen, mit ihrem Boot auf dem Gardasee zwei Italiener überfahren und getötet zu haben.

Damit droht den beiden die Auslieferung nach Italien - auch gegen ihren Willen. Der EU-Haftbefehl muss nun allerdings erst noch ans hiesige Oberlandesgericht übermittelt werden.

EU-Haftbefehl gegen Münchner beantragt

Dort prüfen die Richter dann die Formalia. Die justizielle Entscheidung für den Haftbefehl, also die vorgeworfene Tat des EU-Mitglieds gegen die Betroffenen, wird in diesem Rahmen "nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung" meist vom ersuchten Mitgliedstaat anerkannt und die gesuchte Person festgenommen sowie zwecks Strafverfolgung oder Vollstreckung "übergeben".

Die vorgeworfene Straftat muss also nicht zwangsläufig im Herkunftsland der Gesuchten - in diesem Fall also Deutschland - auch eine Straftat sein - strittig wäre das im vorliegenden Fall aber wohl ohnehin nicht.

Münchner können nach Italien ausgeliefert werden

Sollten Patrick K. (52) und Christian T. (52) ihrer Auslieferung nicht zustimmen, müssen die italienischen Behörden allerdings zunächst die Ermittlungsakten ans OLG schicken. Dann können die Richter erneut entscheiden, ob sie der Auslieferung stattgeben. In den allermeisten Fällen geben die Gerichte solchen EU-Haftbefehlen statt.

Den beiden Münchnern wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 20. Juni mit ihrem Motorboot auf dem Gardasee ein kleineres Boot gerammt und überfahren zu haben. Die beiden Insassen, ein 37-Jahre alter Einheimischer und seine 25-jähriger Freundin, starben. Einer der beiden Münchner lehnte in den ersten Vernehmungen einen Alkoholtest ab.