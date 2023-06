Tina Turner in München: "Kay's Bistro"-Inhaber Kay Wörsching erinnert sich

Vor einem Monat starb die große Diva der Rock-Musik, Tina Turner. Wenn sie in München Konzerte gab, durfte ein Besuch im illustren Kay's Bistro nicht fehlen.

München - Diesen Tag, dessen Datum Kay Wörsching gar nicht mehr genau weiß, wird er nie vergessen. In seinem "Kay's Bistro" am Viktualienmarkt ging in den 80ern zwar die gesamte Münchner Prominenz ein und aus. "Aber bei niemandem wurde ich so nervös wie bei Tina Turner", sagt Wörsching.

Dieser Tag jedenfalls – es war Sommer. Wörsching kannte Tina Turners Musik-Manager, den legendären Monti Lüftner († 2009). "Monti sagte, dass er am Abend Tina Turner mit ins Bistro nehmen wird", erzählt Wörsching. Erst war er ungläubig. Jene Tina Turner, die er schon lange bewunderte, deren Songs er liebte? Da war sie, diese Nervosität, die durch den Magen ging, die er nicht einmal bei Legenden wie Leonard Bernstein oder Zsa Zsa Gabor spürte, die gerngesehene Gäste des Bistros gewesen sind.

Tina Turner in Kay's Bistro: "Konnte den ganzen Tag nichts essen"

"Ich konnte den ganzen Tag nichts essen", sagt Wörsching. Und als dann Turner kam, passierte etwas, womit er nun überhaupt nicht rechnete. Kein Handschlag, keine Verneigung, keine Begrüßung. Turner umarmte Wörsching stattdessen direkt. "Sie ist mir einfach um den Hals gefallen!", sagt er.

Später erfuhr Wörsching, dass Monti Lüftner dahinter gesteckt hat, er ihm damit eine Freude machen wollte. Lüftner hatte Tina Turner dazu angestiftet. Wörschings Partner Achim Neumann war auch eingeweiht. Er drückte ab. Und es entstand dieses Foto, das er dann später eingerahmt zum Geburtstag geschenkt bekam. Ein Traum für Wörsching.

Einmal im Jahr ging´s für Tina Turner nach München: "Als ob man sich schon jahrelang kannte"

Turner und Wörsching lachen darauf in die Kamera, sie in Weiß, sommerlich, er im schwarz-weiß gestreiften Sakko. Turner wirkt, als ob sie den Überraschungsmoment genießt. Wörsching ist zwar augenscheinlich gelassen. Doch er zittert halb. Die beiden verstehen sich gut. "Ein toller Abend", erinnert sich Wörsching, "sie gab jedem das Gefühl, als ob man sich schon jahrelang kannte."

Turner ist ab dem Foto mindestens einmal im Jahr bei Wörsching im Bistro. "Wenn sie kam, spürte man im ganzen Raum ihre Herzenswärme", schwärmt Wörsching. Ein bisschen Smalltalk, ein Getränk. Wie geht's, wie läuft das Bistro, in welches Land geht es als nächstes zum Konzert? Eine lose Freundschaft entstand zwischen Wörsching und Turner. "Sie war sehr nahbar. Autogramme und Fotos waren überhaupt kein Problem", erinnert sich Wörsching. Man habe sie eher abschirmen müssen, weil sonst alle Bistro-Gäste ein Foto mit ihr gewollt hätten, sagt er.

Kay Wörsching erlebt, wie Tina Turner und Erwin Bach sich verlieben

Ein Jahr später, es muss 1983 oder 1984 gewesen sein, sagt Wörsching, traf er Turner in Köln, bei einer Party im Veranstaltungszentrum Flora. Wieder entsteht ein Foto mit Tina Turner. Wieder ist der Fotograf Wörschings Partner Achim Neumann. Mit dabei auf dem Bild: Event-Manager Manfred Schmidt, der die große Party veranstaltet hatte.



Auch dieser Abend schrieb eine besondere Geschichte – eine romantische. Ein gewisser Musikmanager Erwin Bach holte nämlich Tina Turner damals vom Flughafen ab. Und später wurde allen klar, welche lebenslange Bedeutung dieser Moment eigentlich hatte.

"Ein Stich ins Herz": So reagierte Kay Wörsching auf den Tod von Tina Turner

"Das war bekanntlich Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden", erzählt Wörsching. Turner und Bach wurden schnell ein Paar, sollten bis an Turners Lebensende zusammenbleiben, in guten sowie schlechten Zeiten, zuletzt in der Schweiz, wo Turner mit 83 Jahren am 24. Mai gestorben ist.

Die Party von Event-Manager-Legende Manfred Schmidt (r.) in der Flora. Es sollte der Abend werden, an dem Erwin Bach und Tina Turner sich unsterblich verlieben und bis zu ihrem Tod ein Paar bleiben. © Achim Neumann, Repro: Hüseyin Ince

Wörsching war gerade beim Einkaufen in Wolfratshausen, als er von ihrem Tod im Radio hört. "Es ist ein Stich ins Herz gewesen, auch wenn ich sie bereits seit 2010 nicht mehr gesehen hatte und auch der Kontakt leider abgerissen war", sagt Wörsching über die Todesnachricht.

Nach dem ersten Schock und der ersten Trauer hatte er sofort wieder diese Momente vor Augen, in denen auch die beiden Fotos entstanden sind. Wunderschöne Erinnerungen, an diese außerordentliche Power-Frau voller Güte, die ihm für immer bleiben werden.