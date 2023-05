Tina Turner im Alter von 83 Jahren gestorben

Trauer um Rocksängerin Tina Turner. Die US-Musikerin ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Schon länger plagte Turner sich mit gesundheitlichen Problemen.

Die Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die gebürtige Amerikanerin starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren lebte, wie ein Sprecher am Abend bekannt gab.

Der Sprecher sagte gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail": "Mit ihr verliert die Welt eine Musiklegende und ein Vorbild."

Schicksalsschläge und lange Krankheit: Die letzten Monate von Tina Turner

Laut der Zeitung sei Tina Turner friedlich in ihrem Haus eingeschlafen. Zuvor machte der Sängerin eine lange Krankheit zu schaffen. Die Beerdigung soll im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.

Erst im Dezember hatte Turner einen Schicksalsschlag zu verkraften, als ihr Sohn Ronnie im Alter von 62 Jahren starb.

Über 180 Millionen Tonträger verkauft: Tina Turner wurde zur Rocklegende

Tina Turner kam unter ihrem Geburtsnamen Anna Mae Bullock am 26. November 1939 in Nutbush (Tennessee, USA) auf die Welt. Nachdem sie zunächst an der Seite ihres Mannes Ike (1931-2007) bekannt wurde, startete sie später als Solokünstlerin durch.

Insgesamt verkaufte die Rocklegende über 180 Millionen Tonträgern. Zu ihren größten Hits zählen "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" und "The Best". Legendär waren auch ihre energiegeladenen Live-Auftritte auf der Bühne.