Die Asiatische Tigermücke breitet sich in München rasant aus: Die Funde haben sich versechsfacht. Experten machen den Klimawandel verantwortlich und warnen vor Krankheitsrisiken – die Stadt erklärt, wie Bürger Brutstätten erkennen und wirksam beseitigen können.

17. November 2026 - 11:57 Uhr

Im vergangenen Jahr fanden sich im Stadtgebiet gerade einmal 149 Exemplare der Tigermücke. Doch die Zahlen sind stark angestiegen. Das Jahr 2026 ist noch nicht rum, doch das Tigermücken-Monitoring des Gesundheitsreferats (GSR) der Stadt zählt bereits 971 Funde, also sechsmal so viel.

Der Anstieg an Funden des Überträgers von Krankheitserregern lässt sich nach Ansicht des GSR unter anderem auf den Klimawandel zurückführen. Der milde Winter 2025/26, überdurchschnittlich warme Sommermonate sowie Gewitter begünstigten laut GSR die Ausbreitung der Tigermücke.

Bestens an das städtische Umfeld angepasst

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) ist jedenfalls nicht überrascht: "Die Zunahme an Tigermückenfunden blieb damit insgesamt im erwartbaren Bereich. Die Asiatische Tigermücke ist bestens an das städtische Umfeld angepasst und nutzt kleinste Wasseransammlungen als Brutstätten."

Besonders jetzt im Herbst sei es wichtig, potenzielle Brutstätten zu beseitigen, um eine Vermehrung im Frühjahr zu verhindern. Die Maßnahmen sind einfach umzusetzen. Das GSR rät dazu, Gefäße im Garten oder auf dem Balkon regelmäßig zu leeren, zu reinigen und abzudecken. Regenrinnen, Sickerschächte und Gullys sollten von Laub befreit werden.

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