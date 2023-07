Teurer als der Flug – Parkplätze am Münchner Flughafen sind die teuersten in ganz Deutschland

Das Parken am Flughafen war schon immer teuer. Dieses Jahr ist der Münchner Flughafen dabei der mit den deutschlandweit höchsten Preisen. Um diese möglichst niedrig zu halten, haben wir einige nützliche Tipps für Sie zusammengefasst.

München - Urlaub ist nur selten günstig – doch schon vor Beginn einer Reise können hohe Kosten anfallen. Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) hat dieses Jahr die Parkplatzpreise an deutschen Flughäfen verglichen: Im Schnitt zahlt man knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Gestiegene Parkpreis an deutschen Flughäfen: München an der Spitze

Der Flughafen München sei der einzige analysierte Airport, an dem pro Woche dreistellige Preise für den günstigsten Parkplatz in Terminalnähe gefordert werden (120 Euro). Wenn man aber relativ spontan einen größeren Parkplatz benötigt, liegen die Preise zum Teil bei knapp 300 Euro und somit über denen von Städten wie Düsseldorf oder Berlin. Dabei ist für die Kunden, im Gegensatz zu anderen Flughäfen, nicht mal ein Lounge-Aufenthalt im Preis inbegriffen. Wer Geld sparen möchte, solle daher etwas mehr Zeit einplanen, das eigene Auto an einem entfernteren Flughafen-Parkplatz abstellen, von dort zur S-Bahn laufen und eine Station zum Terminal des Münchner Airports fahren.

Hohe Parkpreise in München – wie kommt man mit der Bahn zum Terminal?

Zum Glück gibt es in München eine gute ÖPNV-Anbindung an den Flughafen. Mit der S1, oder auch S8 kommt man fast aus dem ganzen Stadtgebiet in unter einer Stunde bis zum gewünschten Terminal.

Nicht nur in München kann das Parken mehr kosten als der Flug

Ebenfalls teuer kann es am Airport Düsseldorf (294 Euro) werden, wobei Reisende dort für diesen Preis Zugang zu einer Lounge erhalten. Auch an den Flughäfen Berlin/Brandenburg (280 Euro), Köln/Bonn, Hamburg (jeweils 273 Euro) und Frankfurt (252 Euro) müssen Reisende im schlimmsten Fall mehr für das einwöchige Parken als für einen durchschnittlichen Hin- und Rückflug von Deutschland nach Mallorca zahlen.

Bis zu 40 Euro für eine halbe Stunde Halten in der Terminalvorfahrt

Besonders das Abholen von Freunden und Familie direkt am Terminal wird schnell sehr kostspielig. In der Terminalvorfahrt kann zwar in der Regel zwischen fünf und 15 Minuten kostenlos geparkt werden, danach wird es allerdings sehr schnell extrem teuer. So werden in Stuttgart für eine maximale Haltedauer in Höhe von 30 Minuten beispielsweise 40 Euro und somit fast dreimal so viel wie für einen einwöchigen Parkplatz am Flughafen Dresden fällig.

Nur zehn Prozent vom Münchner Preis: So günstig ist das Parken in anderen Städten

Besonders günstig ist das Parken am Dresdner Airport. Dort zahlen Reisende im besten Fall nur 15 Euro pro Woche für einen Parkplatz, der höchstens 750 Meter vom nächstgelegenen Terminal entfernt ist.

Tipps, um hohe Kosten zu vermeiden

Die VSVBB Vorsitzende erklärt: "Wer jemanden vom Flughafen abholt, sollte sich vorher über die Preise in der Terminalvorfahrt informieren und vorab bereits ein günstiges Parkhaus in der Nähe ermitteln, falls sich die Ankunft des Abzuholenden verzögert. Unter Umständen kann es auch Sinn ergeben, mit dem eigenen Auto zunächst auf einem kostenfreien Parkplatz in Flughafennähe zu warten und die letzte Strecke erst zurückzulegen, wenn der Abzuholende bereits auf dem Weg zur Terminalvorfahrt ist."

Frühzeitiges Buchen spart Geld

"Reisende, die ihr Auto länger am Flughafen stehen lassen möchten, sollten diesen Parkplatz zudem möglichst frühzeitig – im besten Fall direkt nach der Buchung der Reise – reservieren. Unter Umständen kann es zudem Sinn ergeben, einen etwas entfernteren Flughafen-Parkplatz zu nutzen, um Geld zu sparen", ergänzt sie.