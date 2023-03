Teure WG-Zimmer in München: Studierende müssen 720 Euro hinblättern – das sagt der Mieterverein

Studierende müssen für ein WG-Zimmer immer mehr zahlen. München bleibt mit Abstand an der Spitze der teuersten Studienorte in Deutschland. Was der Münchner Mieterverein zur aktuellen Situation sagt.

29. März 2023 - 15:03 Uhr | AZ/dpa

Für ein WG-Zimmer müssen Studierende in München mittlerweile durchschnittlich 720 Euro zahlen. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa