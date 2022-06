Teuer-Debatte am Kulturstrand: Es geht um Stadtkultur

AZ-Rathausreporterin Christina Hertel über die teils hohen Preise am Kulturstrand – und wo sich München ein Beispiel nehmen sollte.

Zum Leben in einer Großstadt gehört auch: Mit Freunden herumhüpfen, bis die Sonne aufgeht. Sich vor der Box anbrüllen, weil die Musik so laut ist. Nach einer durchtanzten Nacht ins Bett fallen und irgendwann mit schwerem Kopf aufwachen. Und all das haben auch Menschen verdient, bei denen kein Managergehalt eingeht.

Leipzig als Vorbild für München

München sollte sich deshalb Leipzig zum Vorbild nehmen. Die Stadt hat nach Orten gesucht, wo Menschen unter freiem Himmel feiern können, wo niemand einen Gewinn macht und wo die Anwohner nicht zu sehr belastet werden.

Leipzig ist nicht einmal halb so groß wie München. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass es auch hier mehr gibt als eine Brücke an der Isar.

Damit die Preise niedrig und die Straßen sauber bleiben, könnte die Stadt mit Toiletten, Mülleimern und wenn nötig mit einem kleinen Zuschuss helfen. Jede Opernkarte bekommt schließlich auch Subvention.