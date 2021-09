Tengelmann zieht mit Konzernzentrale nach München

Die Brüder Haub einigen sich auf einen neuen Firmensitz für Tengelmann und wollen vieles umkrempeln.

Die Tengelmann-Zentrale in Mühlheim an der Ruhr. Diese soll nun nach München verlegt werden.

München - Nun ist es offiziell: Der Sitz der Tengelmann Gruppe wird von Mühlheim an der Ruhr nach München verlegt. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung an.

Demnach haben sich die Brüder Christian Haub (57) und Georg Haub (59) nach dem Verschwinden ihres Bruders Karl-Erivan Haub "über die langfristige Zusammenarbeit im gemeinsamen Familienunternehmen" geeinigt, wie es heißt.

Tengelmann-Gruppe zieht nach München um

Karl-Erivan Haub, der frühere Chef der Tengelmann-Gruppe, war mehr als drei Jahre nach seinem Verschwinden in den Schweizer Alpen im Juni dieses Jahres offiziell für tot erklärt worden. Er war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie geht davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. Nach einigem Hin und Her verkauften die Tengelmann-Erben ihre Anteile am Unternehmen an Christian Haub. Dieser verfügt über rund zwei Drittel, Georg Haub über rund ein Drittel der Anteile an der Tengelmann Twenty-One KG.

Der nun beschlossene Umzug nach München - genauer in die Highlight Towers in der Mies-van-der-Rohe-Straße - sei Teil der bereits vor mehr als zwei Jahren eingeleiteten Neuausrichtung der Muttergesellschaft, heißt es von Tengelmann. "Die jetzt beschlossenen Schritte haben weitreichende Auswirkungen für die Unternehmensentwicklung", kommentierte Christian Haub die Einigung.

Tengelmann will Generationenwechsel einleiten

Die Brüder kündigten zudem an, man arbeite "darüber hinaus an abgestimmten Plänen zur Einleitung des Generationswechsels bei Tengelmann". Georg Haub: "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Tengelmann als Familienunternehmen jetzt und auch in der nächsten Generation erfolgreich fortgeführt wird."

Vorerst bleibt aber Christian Haub für die Tengelmann-Gruppe verantwortlich. Sein Bruder Georg soll in den USA für die Immobilienentwicklung des Unternehmens tätig sein. Im Beirat der Tengelmann-Holding wird Carl-Thomas Epping durch Pier Paolo Righi ersetzt, der für die Karl Lagerfeld B.V. Gruppe tätig ist.