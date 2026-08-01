Teils früher als angekündigt: Diese beiden Münchner Baustellen sind beendet

Das dürfte die Autofahrer freuen. Die Sanierungsarbeiten an einer wichtigen Verkehrsachse in München konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, ab Samstag kann dort der Verkehr wieder problemlos rollen. Auch ein weiterer Hotspot im Münchner Norden ist ab Sonntag wieder befahrbar.

Gute Nachrichten für den baustellengeplagten Autofahrer in München. Am Samstag und Sonntag enden zwei Einschränkungen im Münchner Straßenverkehr, die in letzter Zeit für viel Frust gesorgt haben.

Früher als erwartet wird die Isarbrücke am Föhringer Ring in Unterföhring bereits ab diesem Sonntag, 2. August, wieder freigegeben. Das Bauamt Freising hatte zwar eine Verlängerung der Sperrung bis zum 12. August angekündigt, konnte die Probleme bei den Verbauarbeiten nun aber schneller lösen, wie die Süddeutsche Zeitung mitteilte.

Die Baustelle hatte zuletzt für lange Staus im Münchner Norden und auch einige Unfälle gesorgt, die Aufhebung dürfte Autofahrer deutlich entlasten.

Die Bauarbeiten gehen aber weiter: Als Nächstes stehen Teilabbruch und Neubau der Nord-Brücke sowie der Bau von Stützwänden an. Der Verkehr läuft währenddessen provisorisch über die neue südliche Herzog-Heinrich-Brücke. Der Föhringer Ring soll dabei – abgesehen von einzelnen Terminen – grundsätzlich befahrbar bleiben.

Sanierungsarbeiten an Donnersbergerbrücke abgeschlossen

Bereits seit Samstagfrüh läuft der Verkehr auf der Donnersbergerbrücke wieder einigermaßen problemlos.

Die Sanierungsarbeiten an der Donnersbergerbrücke sind – ganz nach Plan – abgeschlossen, im Laufe des Freitags (31. Juli) wurden die Absperrungen entfernt.

Auf der Donnersbergerbrücke rollt ab Samstag wieder der Verkehr. (Archivbild) © IMAGO/imageBROKER/A. Scholz

Das verantwortliche Baureferat rechnet damit, dass der Verkehr auf der wichtigen Münchner Verkehrsachse ab Samstag (1. August) wieder problemlos fließen kann. Durch den Abschluss der Bauarbeiten wird nun vor allem im Berufsverkehr mit einer spürbaren Entlastung für die Autofahrer gerechnet.

Durch die Sanierungsarbeiten kam es an der Donnersbergerbrücke in jüngster Zeit verstärkt zu Staus und erheblichen Verzögerungen.