Binnen einer Stunde: Zwei Motorrad-Unfälle in München an derselben Stelle

Binnen kürzester Zeit bauen zwei Motorradfahrer im Münchner Norden am Freitagmorgen einen Unfall, und zwar an derselben Stelle. Nun ermittelt die Polizei.

Gleich zwei Motorradunfälle haben sich am Freitagmorgen auf dem Föhringer Ring ereignet – an derselben Stelle. (Symbolfoto)

Gleich zwei Unfälle haben sich am Freitagmorgen binnen einer Stunde auf dem Föhringer Ring ereignet. Kurios daran: beide Unfälle geschahen an derselben Stelle.

Zunächst war gegen 0.40 Uhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Motorrad auf dem Föhringer Ring von der Effnerstraße kommend in Richtung Englischer Garten unterwegs, so die Polizei. Aufgrund einer Baustelle wird auf dieser Strecke der Verkehr mittels Fahrbahnverschwenkung auf die Gegenfahrbahn abgeleitet.

In diesem Bereich kollidierte der Vorderreifen seines Motorrads mit der mobilen Betonleitwand und kam zu Fall. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zweiter Unfall nach knapp einer Stunde

Eine Stunde später krachte es an dieser Stelle erneut. Gegen 1.45 Uhr, also nur 65 Minuten nach dem ersten Unfall, war ein 55-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis München, mit seinem Motorrad auf dem Föhringer Ring unterwegs. Auch er kollidierte im Bereich der Fahrbahnverschwenkung mit der Betonleitwand und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Motorrädern entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei geht es u. a. um die Beschilderung und Einrichtung der Baustelle.