"Teamgeist zeigen": Millionenspritze für Münchens Sportvereine

Am Mittwoch beschließt der Stadtrat mehr Geld für die gebeutelten Ehrenamtlichen.

Die Stadt will eine Million Euro mehr pro Jahr ausgeben, etwa um die Vereine bei Personalkosten zu unterstützen. (Symbolbild)

München - Die Stadt bekennt sich zu ihren Sportvereinen mit den Hunderttausenden Münchnern, die hier Woche für Woche Sport treiben. "Die Münchner Sportvereine mit ihren vielfältigen Angeboten sind auch weiterhin der Kern des Münchner Sportgeschehens", schreibt Sportreferatschef Florian Kraus (Grüne) in seinem Papier für die morgige Stadtratssitzung.

Auch Vereine von Inflation und steigende Kosten betroffen

Die CSU, die Grünen und die SPD hatten allesamt Anträge gestellt, die städtische Förderung für die Vereine zu erhöhen. Genau das will Kraus nun am Mittwoch entscheiden lassen. Er verweist auch auf die Leistungen der Sportvereine in der Jugendarbeit – und darauf, dass es ihnen immer schwerer falle, diese zu leisten. Auch die Vereine haben unter der Inflation und den massiv steigenden Kosten zu leiden.

Nun will die Stadt eine Million Euro mehr pro Jahr ausgeben, etwa um die Vereine bei Personalkosten zu unterstützen – aber auch, um jenen Vereinen unter die Arme zu greifen, die eigene Sportanlagen betreiben, aber nicht benachteiligt sein sollen gegenüber jenen, die städtische Anlagen nutzen.

Grimm: "Teamgeist für die Sportvereine zeigen"

Ulrike Grimm, die sportpolitische Sprecherin der CSU-Fraktion sagte am Montag der AZ: "Der Stadtrat muss Teamgeist für die Sportvereine zeigen."

Sie verwies darauf, dass von der Förderung über 200 Vereine und fast 300.000 Mitglieder profitierten. "Auch die Vereine kämpfen mit steigenden Kosten für Energie und Unterhalt. Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag vom März umgesetzt werden soll."