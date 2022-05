Tausende Münchner laufen für den Frieden – andere genießen einfach nur die Sonne

Das sonnige Wetter am Wochenende nutzten die Münchner so richtig aus. Viele zog es nach draußen - etwa um am Benefizlauf Giro di Monaco teilzunehmen und damit gemeinsam ein Signal für den Frieden zu senden und die Innenstadt sportlich zu umrunden.

15. Mai 2022 - 17:49 Uhr | AZ

Daniel Loeper 8 Läufer, soweit das Auge reicht. Tausende Menschen liefen für den Frieden beim Giro di Monaco mit. Daniel Loeper 8 Auch OB Dieter Reiter ist dabei. Daniel Loeper 8 Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Mitte) läuft sogar selbst mit. Daniel Loeper 8 Lauf mit Botschaft: "Peace", für den Frieden heißt es auf dem Plakat. Daniel Loeper 8 Ob beim Tretbootfahren... Daniel Loeper 8 ... auf der Wiese im Englischen Garten... 8 ... an der Isar (wo das Wasser aber zum Baden noch etwas kühl ist)... Daniel Loeper 8 oder am Biergarten: Münchner genießen die Sonne.