Tankstellen-Räuber in München: Tatverdächtiger festgenommen!

Hat die Polizei einen Tankstellen-Serienräuber festgenommen? Am Donnerstagmittag wollen die Ermittler weitere Details in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

In München sind seit Anfang Januar zahlreiche Tankstellen ausgeraubt worden. Handelt es sich oftmals um denselben Täter? (Symbolbild)

München - Nach einer Serie von Tankstellen-Überfällen seit Anfang Januar in München hat die Polizei nun einen Mann festgenommen.

München: Polizei gibt Details zum Tankstellen-Räuber bekannt

Details zum Täter oder zur Festnahme sind noch nicht bekannt, am Donnerstagmittag will die Polizei in einer Pressekonferenz mit Stefan Grube, dem Leiter des Fachkommissariats 21 (Raubdelikte), und Staatsanwältin Juliane Grotz weitere Einzelheiten veröffentlichen.

Täter in München wird oftmals ähnlich beschrieben

Beschrieben wurde der Mann zuvor in vielen Fällen ähnlich: Er soll 1,80 bis 1,90 Meter groß und Mitte zwanzig sein. Bei den Überfällen habe sich der Mann unter Vorzeigen einer Waffe Geld in eine mitgebrachte Tüte packen lassen.