Tal: Conrad Electronic schließt seine Filiale

Im Zug einer Konzentration auf Geschäftskunden und das Onlinegeschäft schließt der Oberpfälzer Elektronikhändler fast alle Filialen bis Ende Jahr – auch jene im Tal.

Conrad Electronics schließt fast alle Filialen, auch jene in München. (Im Bild: die Filiale in Essen).

München - Das Oberpfälzer Unternehmen Conrad Electronic will den Großteil seiner Filialen schließen – auch die in München. Das schreibt Conrad in einer Pressemitteilung.

Conrad Electronic: nur ein Standort bleibt

Nur noch die Filiale in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf soll wie bisher weitergeführt werden. Alle weiteren Standorte "sind beziehungsweise werden im Laufe des Jahres geschlossen", schreibt Conrad. In Zukunft wolle man sich mehr auf Geschäftskunden konzentrieren. Das Ziel: "Europas führende B2B-Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf" werden.

Mehr Onlinegeschäfte wegen Corona

Die Pandemie hat demnach den Trend noch einmal verstärkt, dass Privatkunden online bestellen und nicht mehr in ein Geschäft gehen.