Super Bowl 2023: Hier gibt es Public Viewing in München

Ein Highlight nicht nur für Football-Freaks: In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar stehen sich in Arizona die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Super Bowl LVII gegenüber. Die AZ liefert Ihnen Infos zu Kickoff, Halbzeitshow und wo Sie das Spiel in München im Public Viewing sehen können.

Der Super Bowl, das Finale der National Football League (NFL), gilt als das größte TV-Sportereignis der Welt: Wenn in der Nacht von 12. auf 13. Februar 2023 die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Super Bowl LIV um die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe kämpfen, schlagen sich auch in München Tausende von NFL-Fans die Nacht um die Ohren.

Public Viewing zum Super Bowl in München: Die Locations im Überblick

Super Bowl 2023: Infos zu Kickoff, Ort, TV und Livestream

Der Kickoff zum 57. Super Bowl ist am 13. Februar um 0.30 Uhr deutscher Zeit. ProSieben wird den Super Bowl live im Free-TV ausstrahlen – per Livestream ist das Mega-Event auf Joyn und ran.de zu sehen. Das Spektakel geht im State Farm Stadium in Glendale über die Bühne, in der Heimstätte der Arizona Cardinals. Der Titelträger Los Angeles Rams schaut diesmal nur zu.

Wer singt beim Super Bowl 2023 in der Halbzeit-Show?

Apropos zuschauen: Weil es einfach viel mehr Laune macht, den Super Bowl inklusive der Rihanna-Halbzeit-Show mit anderen American-Football-Fans zu erleben, laden viele Münchner Locations zum Public Viewing oder gar zu Super-Bowl-Partys ein.

Die AZ gibt einen Überblick, wo Sie den Super Bowl 2023 live in München miterleben können – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich.

Public Viewing im Audi Dome

Im Audi Dome, der Spielstätte des FC Bayern Basketball, steigt der "Super Bowl Sunday". Ab 18.30 Uhr ist Einlass zum großen Public-Viewing-Event. Wer dabei sein will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Tickets ab 29 Euro sind in drei unterschiedlichen Kategorien erhältlich. Public Viewing im , Grasweg 74, 81373 München, !

Super Bowl 2023 live: Big Game im Hard Rock Cafe

Um 22 Uhr geht's los: Das Big-Game-Angebot mit der Super-Bowl-Übertragung im Hard Rock Cafe enthält pro Person American Fingerfood Buffet inklusive Hot Dogs, Chicken Wings, Tupelo Chicken Tenders, French Fries etc. sowie ein Willkommens-Bier und unlimitierten Filterkaffee. Die Tickets kosten 55 Euro. Hard Rock Cafe, Platzl 1, 80331 München, Telefon 089-2429490, !

Super Bowl Party im Werk7 theater

Die Super-Bowl-Übertragung im Werksviertel-Mitte am Münchener Ostbahnhof hat Tradition und nach zwei-jähriger Zwangspause ist sie in neuer Location zurück. Im Werk7 theater gibt's für den Ticketpreis von 25,90 Euro feines BBQ, Bier vom Fass und alles, was zu einem US-Sportabend dazugehört. Gute Sicht von allen Plätzen ist dank Videowürfel garantiert, es gibt Gewinnspiele und Cheerleader. Einlass ist um 19 Uhr, das Rahmenprogramm startet um 20 Uhr. Eventfabrik München, Speicherstraße 22, 81671 München, !

Auch in diesen Münchner Locations gibt's den Super Bowl 2023 live zu sehen