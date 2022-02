Süddeutsche sind besonders pünktlich. Wie pünktlich sind Sie?

Videokonferenzen, Kinder von der Schule abholen, zur U- oder S-Bahn hetzen, während man noch telefoniert, nachmittags weiter mit der Büroarbeit und abends den Haushalt schmeißen: Einen so vollen Terminkalender haben sicherlich einige. Um einen solchen Tag zu meistern, plant man am besten großzügig Zeit ein – denn Pünktlichkeit ist gerade bei den Deutschen eine Tugend.

11. Februar 2022 - 06:23 Uhr

Wie halten Sie es mit der Pünktlichkeit?

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Lebensmittel pünktlich abholen

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen (Abhol-)Ort: Die Deutschen sind pünktlich, wenn sie ihre Le-bensmittel bei REWE holen. © rewe.de/Moritz Blumentritt

Sie steht auch bei denjenigen, die bisher schon den genutzt haben, ganz weit vorne: Mehr als 97 Prozent aller Kunden holen ihre angeforderten Bestellungen zum vereinbarten Zeitpunkt ab, wobei die Süddeutschen besonders pünktlich sind. Fun Fact: Rekordverdächtig oft landen Gurken bei den Abholern im Warenkorb.

Lust, Zeit beim Einkaufen zu sparen?

So einfach und schnell funktioniert der REWE Abholservice, der an über 1300 Standorten in Deutschland möglich ist: Auf oder in der App geben Kunden bei der Marktsuche die Postleitzahl ein und wählen den „Abholservice“ aus. Anschließend können sie sich den Warenkorb individuell zusammenstellen. Einen Mindestbestellwert gibt es dabei nicht.

Abholung am gleichen Tag

Wer es besonders eilig hat, für den steht meistens die Abholung am gleichen Tag bereit. So können bereits – je nach Verfügbarkeit – drei Stunden nach Bestelleingang Einkäufe mitgenommen werden. Ein Viertel der Kunden nutzt diese Sameday-Option die meiste Zeit.

Praktische Zeitfenster und ein übersichtlicher Abholbereich gehören zum Service. Ein Mitarbeiter übergibt den Einkauf, der an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann. Die Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar, via EC- oder Kreditkarte. Auch Payback-Punkte können gesammelt und Bargeld abgehoben werden.

Mit dem entfällt das Anstehen an der Kasse und der Einkauf kann minutenschnell – zum Beispiel auf dem Nachhauseweg – erledigt werden: Mehr Zeit im Alltag – Lebensmittel online bestellen und zur Wunschzeit am Markt abholen.

Und jeder, der sich doch für einen Besuch im Markt entscheidet, kennt es sicherlich: Um auch hier pünktlich zu bleiben, kann man höflich an der Kasse fragen, ob man vorgelassen wird, wenn man weniger Einkäufe hat.

Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt

Auch der ist pünktlich beim Kunden vor Ort. Lebensmittel online bestellen und bequem nach Hause liefern lassen – einfach einmal ausprobieren: Per App oder auf können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Zum Schluss kann der Besteller einen Wunschtermin für die Lieferung bestimmen. Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird. Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an.

Die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür und nehmen sogar Pfand wieder mit – ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro.

Jetzt mitmachen und REWE-Gutscheine gewinnen!