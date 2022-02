Einfach, schnell und immer frisch einkaufen. Gutscheine für den REWE Liefer- und Abholservice gewinnen!

Der REWE Lieferservice und der REWE Abholservice: Lebensmittel online bestellen, liefern lassen oder zur Wunschzeit am Markt abholen. Wir verlosen je 5 x 100 Euro Gutscheine. Jetzt mitmachen!

05. Februar 2022 - 05:50 Uhr

Die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür und nehmen sogar Pfand wieder mit – ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen.

Einfach, schnell und immer frisch einkaufen

Entspannt durch die Gänge des Supermarkts schlendern und den Wocheneinkauf erledigen – wenn man Zeit hat und ausgeruht ist eine schöne Sache. Nach einem langen Arbeitstag möchten die meisten aber sicherlich lieber die Fuße hochlegen. Mit dem und ist ein erholsamer Feierabend schneller möglich.

Drei Stunden nach Bestelleingang Einkäufe abholen

Versprochen: Die sind nicht weit vom eigenen Zuhause entfernt. Schon gewusst, dass rund 90 Prozent der Deutschen innerhalb von 20 Kilometern einen REWE Abholservice finden und circa 75 Prozent diesen in nur zehn Kilometern mit dem Auto erreichen? Das heißt, dass man seine Einkäufe in kürzester Zeit bei sich hat.

Der REWE Abholservice ist in ganz Deutschland vertreten.

Und so funktioniert der , der an über 1300 Standorten in ganz Deutschland möglich ist: Auf oder in der App geben Kunden bei der Marktsuche die Postleitzahl ein und wählen den "Abholservice“ aus. Anschließend können sie sich den Warenkorb individuell zusammenstellen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Wer es besonders eilig hat, für den steht meistens die Abholung am gleichen Tag bereit. So können bereits – je nach Verfügbarkeit – drei Stunden nach Bestelleingang Einkäufe mitgenommen werden. Praktische Zeitfenster und ein übersichtlicher Abholbereich gehören zum Service.

Der REWE Lieferservice: Per App oder auf rewe.de/shop können Kunden ihre Bestellung aufgeben. © REWE

Bestellen und Payback-Punkte sammeln

Ein Mitarbeiter übergibt den Einkauf, der an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann. Die Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar, via EC- oder Kreditkarte. Auch Payback-Punkte können gesammelt und Bargeld abgehoben werden. So entfällt das Anstehen an der Kasse und der Einkauf kann minutenschnell – zum Beispiel auf dem Nachhauseweg – erledigt werden.

Bis zur Wohnungstür: der REWE Lieferservice

Noch bequemer funktioniert der : Per App oder im können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Mehr als 15.000 Produkte stehen rund um die Uhr zur Auswahl, vom frischen Salat über den tiefgekühlten Fisch bis hin zu Drogerieartikeln wie beispielsweise Zahnpasta oder Windeln. Zum Schluss kann der Besteller einen Wunschtermin für die Lieferung bestimmen.

Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird. Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an. Egal, ob es sich um frische, trockene oder tiefgekühlte Ware handelt. Die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür und nehmen sogar Pfand wieder mit – ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen.

Über die Funktion "Meine Produkte“ sind alle bereits gekauften Produkte an einem Ort einsehbar. Wer öfter das Gleiche kauft, kann seine Lieblingsprodukte als Favoriten für den nächsten Einkauf speichern. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro.

