Sturmtief über München und Bayern: Warnung vor Orkanböen in den Alpen

Tief "Antonia" hat sich zu Wochenanfang in Stellung gebracht. Stellenweise gibt es wieder Sturm- und sogar Orkanböen. München soll aber vergleichsweise glimpflich davonkommen.

Sturm in München: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen von bis zu 120 km/h. (Symbolbild)

München - Starker Wind pfeift seit Montagmorgen durch Münchens Straßen. Kaum ist Orkan "Zeynep" über Bayern hinweggefegt, weht Tief "Antonia" unter anderem auch über den Freistaat.

Deutsche Bahn: Verkehr durch Sturmschäden stark beeinträchtigt

Dauerregen und Orkanböen haben Deutschland erreicht. Vor allem der Bahnverkehr ist vom stürmischen Wetter betroffen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, ist der Verkehr durch Sturmschäden stark beeinträchtigt.

Sturm in Bayern: Schwerer Regen und Orkanböen

Auch in München hat der Montag stürmisch begonnen, der Wind zieht aber am Vormittag weiter Richtung Alpen. Vor allem in höheren Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch vor orkanartigen Böen, teils auch Orkanböen von bis zu 120 km/h. Es soll auch zu starken Gewittern mit viel Regen kommen.

Erst am Abend soll sich die Wettersituation dann langsam wieder entspannen und der Wind nachlassen: "Antonia" zieht aufgrund einer Kaltfront aus Südosten weiter. Wie das Wetter die nächsten Tage werden soll, lesen Sie hier.