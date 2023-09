Streit um neues Museum in München: Kunstminister Markus Blume erklärt in der AZ, wie es jetzt weitergeht

Seit Jahren wird an Biotopia, einem neuen Naturkundemuseum in Schloss Nymphenburg, geplant. Jetzt soll alles, mit neuen Plänen, die für weniger Kritik sorgen sollen, von vorn beginnen.

München - Im Nordflügel von Schloss Nymphenburg soll das neue Naturkundemuseum Biotopia entstehen. Dafür soll ein bestehender Gebäudetrakt aus den 60er Jahren abgerissen werden.

Doch Denkmalschützer und Kunsthistoriker kritisierten die Pläne schon lange. Auch die örtliche CSU ist dagegen. Aus ihrer Sicht gefährdet der moderne Museumsbau den Charakter des Schlosses. Am Dienstag hat das bayerische Kabinett die Pläne gekippt. Kunstminister Blume erklärt in der AZ, wie es nun weitergeht.

AZ: Herr Blume, seit zwei Jahren liegen die Pläne für Biotopia auf Eis. Wurden sie mit dem heutigen Tag endgültig beerdigt?

MARKUS BLUME: Ganz im Gegenteil. Wir schreiben die Erfolgsgeschichte des Museum Mensch und Natur mit der Neukonzeption für das Naturkundemuseum Bayern fort. Es soll ein Fenster in die Zukunft sein und Zukunft erlebbar machen.

München: Eine Schließung des Museum Mensch und Natur ist vom Tisch

Wie sieht das neue Konzept aus?

Wir planen einen Ersatzneubau, am gleichen Standort wie bisher, angrenzend an das Museum Mensch und Natur. Er wird sich nun viel besser in das Ensemble einfügen als die Vorplanungen. Außerdem verspreche ich: Es wird keinen Tag ohne das beliebte Museum Mensch und Natur geben. Eine Schließung ist vom Tisch.

Streit um Biotopia: Die Planung war nicht umsonst, denn mit den neuen Plänen wird das Projekt günstiger

An Biotopia wird schon seit Jahren geplant - war alles umsonst?

Wir werden konzeptionell etwas Neues wagen, nämlich das Beste aus dem Museum Mensch und Natur, aus dem Biotopia-Konzept und aus den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen unter einem Dach zusammenzubringen. Das, was das Deutsche Museum für die Technik ist, soll dieses Museum für die Umwelt- und Lebenswissenschaften werden. Außerdem werden wir das Museum Mensch und Natur gleichzeitig aktualisieren und modernisieren.

Um Biotopia gab es viel Streit: Zum Einen hieß es, die Kosten seien explodiert. Von einem mittleren dreistelligen Betrag war die Rede. Zum Anderen waren die Denkmalschützer bestürzt.

Mit den neuen Plänen werden wir deutlich günstiger, bis zu 100 Millionen im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Auch hinsichtlich des Denkmalschutzes haben wir die Pläne überarbeitet. Mein Ziel war, mit der Neukonzeption zu versöhnen, von der Konzeption her, aber auch unter denkmalpflegerischen und verkehrstechnischen Aspekten.

Blume rechnet nach der Genehmigung mit einer Eröffnung Anfang der 30er Jahre

Wie geht es nun weiter?

Wenn die vertieften Planungen fertig sind, muss der Haushaltsausschuss die Pläne genehmigen. Nächstes Jahr könnte es soweit sein. Aber wir werden schon jetzt die Pläne im Bezirksausschuss vorstellen und laden die Öffentlichkeit herzlich ein, mitzugestalten und ihre Ideen einzubringen.

Wann rechnen Sie mit einer Eröffnung?

Anfang der 30er Jahre.