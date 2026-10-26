Streit in München eskaliert: Mann bewusstlos geprügelt

Am Bahnhof in Pasing hat ein 30-Jähriger einen jüngeren Kontrahenten bei einem Streit bewusstlos geprügelt. Im Anschluss daran ergriff er zunächst die Flucht.

Am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr ist am Bahnhof München-Pasing ein Streit zwischen einem 30-jährigen und einem 19-jährigen Deutschen eskaliert. Wie die Bundespolizei mitteilte, stritten sich die beiden Männer zunächst nur verbal. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit der Faust so stark ins Gesicht, dass dieser durch die Attacke zu Boden ging.

Als sich dieser wieder aufrappelte, schlug sein Angreifer erneut zu. Der 19-Jährige stürzte wieder zu Boden und blieb dort einige Minuten bewusstlos liegen. Der 30-Jährige ergriff nach seinen Attacken die Flucht in Richtung S-Bahn.

Der 19-Jährige wurde von Einsatzkräften der Landespolizei sowie dem Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht auf einen gebrochenen Kiefer und eine Gehirnerschütterung.

Tatverdächtiger wird am Stachus geschnappt

Den 30-jährigen Schläger konnte die Polizei im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen wenig später am S-Bahnhof Karlsplatz/Stachus ausfindig machen, festnehmen und zur Dienststelle bringen. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Tatverdächtige zudem eine Bundespolizistin.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 2,12 Promille, der 19-Jährige hatte mit 2,54 Promille sogar noch etwas mehr getrunken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde beim 30-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem er zunächst in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht wurde, konnte er nach einer weiteren Prüfung der Sachlage diese wieder verlassen.

Als Mitbringsel gab es von der Polizei eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.