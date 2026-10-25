Der 34-Jährige wird am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Verdächtige hatte eine Frau angegriffen und schwer verletzt.

Update: Nach der Gewalttat am Samstagmorgen am U-Bahnhof Moosach, bei der eine 49-Jährige aus München schwer verletzt wurde, ist der Verdächtige von Ermittlern der Mordkommission am Wochenende befragt worden. Der 34-Jährige aus München soll nach Polizeiangaben am Sonntag im Laufe des Tages im Bezirkskrankenhaus in Haar einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der wird entscheiden, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt oder ob er in der Psychiatrie bleibt.

Das war am Samstagmorgen passiert: Auf der Treppe der U-Bahn-Station Moosach runter zur U-Bahn-Linie U3 soll der 34-Jährige unvermittelt eine 49-Jährige Frau angegriffen und schwer verletzt haben, so die Münchner Polizei. Er habe vermutlich mit einem Messer auf das Opfer eingestochen. Er verletzte sie dabei im Bereich des Oberkörpers mit einem spitzen Gegenstand. Zudem stürzte das Opfer im Zuge des Angriffs einige Meter einer Treppe zu den Bahnsteigen hinab. Eine Vorbeziehung zwischen den beiden Personen besteht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.

Mann war bereits psychisch auffällig

Umstehende Personen hättet den 34-jährigen Mann in ein Gespräch verwickelten, bis die Einsatzkräfte kamen. Der Mann sei nach Polizeiangaben bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig geworden. Bei der Frau handelte es sich wohl um ein Zufallsopfer, heißt es weiter. Ein zufällig anwesender Arzt habe die Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Der Mann sei vorläufig festgenommen worden und werde nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.