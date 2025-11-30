Streichelzoo im Tierpark Hellabrunn bleibt geschlossen – das ist der Grund

Seit Januar sind die Streichelgehege im Tierpark Hellabrunn geschlossen. Woran der Münchner Zoo jetzt arbeitet.

Vorerst nicht möglich: Den kleinen Ziegen im Streichelgehege im Tierpark Hellabrunn die Hand hinstrecken.

Seit Januar dieses Jahres sind die beiden Streichelgehege im Tierpark Hellabrunn geschlossen. "Tiermanagementgründe" seien dafür verantwortlich, heißt es dazu seither auf der Webseite des Tierparks.

Bei einer ersten Anfrage der AZ dazu im vergangenen Mai hieß es, dass ein "derzeit erhöhte Risiko für verschiedene Tierseuchen, welche aktuell in Europa vorkommen", dafür verantwortlich sei. Insbesondere die Maul- und Klauenseuche war Anfang des Jahres eine mögliche Gefahr.

Seit April gilt Deutschland wieder als frei von der Maul- und Klauenseuche. In anderen Zoos sind die Streichelzoos (wieder) offen.

Streichelgehege in Hellabrunn nach wie vor geschlossen

Und in München, besteht da mittlerweile wieder Hoffnung auf Kinder, die den kleinen Ziegen durchs Fell fahren dürfen?

Deutschland sei zwar seit geraumer Zeit wieder frei von der Maul- und Klauenseuche, schreibt Tierpark-Sprecher Dennis Späth auf Anfrage der AZ. "Wir schätzen die Lage mit dieser Tierseuche allerdings sehr volatil ein und beobachten die Entwicklungen auch in Nachbarländern sehr genau".

Heißt konkret: Die Streichelgehege in Hellabrunn bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Aber es gibt Hoffnung: "Parallel arbeiten wir an einem Konzept, dass uns mittelfristig die Wiedereröffnung der Streichelgehege mit verantwortungsbewussten Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen soll", so der Sprecher weiter. Das wolle man kommunizieren, sobald es soweit ist.

Wegen Vogelgrippe: Auch Großvoliere geschlossen

Ebenfalls geschlossen ist momentan die Großvoliere im Tierpark. Dies wegen er aktuell in Deutschland grassierenden Vogelgrippe. Der Tierpark wolle so seinen wertvollen Vogelbestand schützen, heißt es auf dessen Webseite.

Den Streichelzoo in Hellabrunn gibt es seit 1975. Im Jahr 2020 wurde außerdem der neugestaltete Streichelzoo am Isareingang eröffnet, der zur Geozone Afrika gehört.

Wer mit seinem Nachwuchs gerne Tiere anschaut und nicht auf einen Streichelzoo verzichten möchte, der hat dazu im Wildpark Poing die nächstgelegene Möglichkeit.