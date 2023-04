Street-Art-Legende Invader in München: Wer findet die einzigartigen Kachel-Kunstwerke?

Man kennt sie aus Paris, London, Tokyo und Los Angeles: Die quirligen Kachel-Mosaike des französischen Street Art-Künstlers "Invader". Quasi über Nacht sind jetzt auch über ein Dutzend der Kunstwerke in München aufgetaucht. Auf dem Kunstmarkt sind sie mittlerweile bis zu 100.000 Euro wert.

München - Ein pixeliges Tentakelwesen mit Sepplhut und fünf Maß lächelt Passanten seit kurzem in der Gabelsberger Straße entgegen. Eine Brezn und ein Apfel kleben auf dem Dach eines Standls am Viktualienmarkt: Beides sind Kunstwerke des französischen Street-Art-Künstlers "Invader". Über Nacht sind sie aufgetaucht, an Fassaden, Wänden und an den unmöglichsten Orten.

Invader: Französische Street-Art-Legende besucht München

Der Künstler selbst ist seit über 25 Jahren anonym unterwegs. Nachvollziehbar: Er fragt nicht um Erlaubnis, bevor er irgendwo in einer Stadt ein Werk aufhängt.

Ein Kunstwerk des französischen Street Art-Künstlers "Invader" am Viktualienmarkt. © Sigi Müller

Was es aber genau mit Invader und seinen verspielten Kunstwerken auf sich hat, weiß Sebastian Pohl vom Münchner Kunstverein Positive Propaganda e.V.. Er hat schon mit vielen internationalen Street Art-Künstlern in München gearbeitet. Aktuell läuft im "Amuseum", dem Street Art Museum des Vereins in der Schellingstraße, noch die erste deutsche Einzelausstellung von Shepard Fairey, einem der bekanntesten Vertreter des Genres (AZ berichtete).

Passt wie die Faust aufs Auge: Ein Kunstwerk des französischen Street Art-Künstlers "Invader" am Augustiner Bräu im Westend. © Sigi Müller

Bei Invader ist das Konzept sehr einfach und nahbar: "Es geht um den öffentlichen Raum, den er mit seiner Kunst zurückerobert – daher auch sein Name 'Invader' oder 'Space Invader'. Das setzt er mit Fliesen um, die man auch aus dem Baumarkt kennt".

Sebastian Pohl: "Die Werke sind für den öffentlichen Raum gedacht"

Die Werke von Invader werden auf dem Kunstmarkt mittlerweile hoch gehandelt. Laut der Website "Heritage Auctions" wurde sein bisher teuerstes Bild für 1,2 Millionen US-Dollar verkauft. Die meisten werden für rund 20.000 bis 30.000 Dollar angeboten.

Die Kunstwerke des französischen Street Art-Künstleres "Invader" aus Fliesen sind sehr fragil. © Jan Krattiger

Aber Obacht wer sich jetzt denkt, er könne eins der Werke einfach von der Wand ablösen und verkaufen: "Soweit ich weiß, sind die Fliesen extra sehr zerbrechlich gewählt, das funktioniert also nicht", sagt Pohl. Der Künstler habe das extra so konzipiert, "die Werke sind für den öffentlichen Raum gedacht".

Invader in München: Ein Ritterschlag für die Stadt

Für Pohl ist es so etwas wie ein Ritterschlag für die Stadt München, dass Invader hier in München gearbeitet hat: "Es ist verrückt, jetzt ist auch München auf der Weltkarte der Kunst- und Kulturmetropolen wie Paris, New York oder Basel vertreten. Das zeigt, dass hier etwas passiert". Und wichtig: "Es ist ein Schatz, der auch außerhalb eines Museums oder einer Kunstsammlung zu sehen ist", so Pohl. Umsonst und draußen eben, überall in der Stadt verteilt.

Spannend sei außerdem auch, dass Invader mit seinen Werken jeweils Bezug auf die Stadt und die Umgebung, wie man auch bei seinen Münchner Werken sieht, die zum Teil auch auf Deutsch beschrieben sind.

"Invader war hier": Auch Deutsch kann der Street Art-Künstler "Invader. © Jan Krattiger

Wer also ab jetzt mit offenen Augen durch die Stadt läuft, wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen solchen Invader finden. Die AZ hat aktuell zwei Exemplare gefunden: An der Gabelsberger Straße in der Maxvorstadt und an der Garmischer Straße hinter dem Heimeranplatz.

Die AZ möchte ihre Invader-Sammlung komplettieren: Schicken Sie uns gerne ein Foto von dem Kunstwerk an onlineredaktion@abendzeitung.de , wenn Sie eines entdeckt haben. Dann landet es in unserer Galerie.

Der Künstler hat außerdem eine eigene App, in der man die Bilder teilen und Punkte sammeln kann (FlashInvaders, / ). Auf Platz 1 der Rangliste ist aktuell eine Person, die 3283 der Werke weltweit fotografiert hat.