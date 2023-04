Street Art von Invader im öffentlichen Raum: Münchens Kulturreferent ist Fan des Künstlers

17 Invader hängen seit kurzem überall in der Stadt verteilt an Fassaden, Brücken und sogar am Dach eines Standls am Viktualienmarkt. Der städtische Kulturchef Anton Biebl freut sich über internationales Aufsehen für München.

30. April 2023 - 12:53 Uhr | Jan Krattiger

Ein Kunstwerk des französischen Street Art-Künstlers "Invader" am Viktualienmarkt. © Sigi Müller