Straßenumbenennungen in München: Stadt entschädigt künftig Betroffene

Werden in München Straßen umbenannt, sollen Betroffene in Zukunft eine Entschädigung erhalten. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen.

04. Februar 2022 - 09:54 Uhr | AZ

Auch die Meiserstraße ist bereits in Katharina-von-Bora-Straße umbenannt worden. (Archivbild) © imago/ecomedia/robert fishman