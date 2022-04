Strandhotel Berg: Eine Traumhochzeit direkt am Starnberger See

AZ-Hochzeitsaktion: Die große Feier des Gewinnerpaars, Melissa und Ali, wird im wunderschönen Strandhotel Berg stattfinden. Die Traumlocation direkt am Wasser- hier ist Romantik vorprogrammiert.

01. April 2022 - 07:01 Uhr

Was für eine Kulisse: Melissa und Ali werden bei ihrer Hochzeit auf den Starnberger See blicken – und zwar aus nächster Nähe: Ihre große Feier findet im wunderbaren statt, direkt am Ufer des malerischen Sees.

Ein besonderer Ort für Feierlichkeiten jeglicher Art

Dieses erstklassige Haus ist ein sehr beliebter Ort für Hochzeiten, über das Jahr verteilt finden hier 30 bis 40 Feiern statt. Dazu kommen zahlreiche Geburtstagsfeste, Taufen, Kommunionsfeiern, Jubiläen, auch Trauerfeiern sowie Firmenfeiern und Tagungen. Dafür gibt es viele Gründe: Allein dank seiner besonderen Lage und dem tollen Blick auf den angrenzenden See ist das etwas Besonderes.

Dazu kommt ein zuvorkommender Service, hohe Qualität der Speisen und Getränke und ein detailverliebtes Design des Restaurants. Und die Räume bieten sich für Feiern und Veranstaltungen aller Größen an: Die beiden kleineren Stuben sind jeweils perfekt für 20 oder 30 Gäste, die größere Seestube ist für bis zu 100 Gäste ausgelegt – hier darf die Hochzeitsgesellschaft von Melissa und Ali den großen Tag verbringen.

Bei der Besprechung mit Analena Haider. © Lara Keller

Für jede Veranstaltungsgröße die perfekte Räumlichkeit

Und bei passendem Wetter kann die Festgesellschaft auch auf der angrenzenden Seeterrasse feiern – diese ermöglicht im Sommer, dass bei Festen oder Veranstaltungen sogar bis zu 500 Gäste kommen können "So ist für jede Veranstaltungsgröße die perfekte Räumlichkeit verfügbar, ohne dass es schnell zu eng oder zu weitläufig werden kann", sagt Analena Haider, die Teamleiterin Event der MAHAVI GmbH.

Dieses Unternehmen hat für viele Gelegenheiten die passenden Locations: etwa den Pavillon Beach und die Marthabräu Festhalle in Fürstenfeldbruck oder eben das .

Die perfekte Suite für Hochzeitspaare

Das Strandhotel bietet für Feiernde noch einen besonderen Vorteil: Im Haus können 15 Hotelzimmer gebucht werden. Und eines davon bietet sich perfekt für Hochzeitspaare an: die wunderschöne See-Suite mit einer exklusive Terrasse und einem großartigen Blick auf den Starnberger See.

Melissa und Ali stimmen sich schon mal auf ihre Traumhochzeit am See ein. © Lara Keller

So können sich Melissa und Ali auf eine traumhafte Feier im April freuen. haben sie sich schon mal angeschaut und dabei mit Analena Haider alles Wichtige abgesprochen: das Menü und die Getränke, den Tischplan, den Platz des DJs, den zeitlichen Ablauf.

Die Hochzeit kann kreativ und individuell gestaltet werden

"Grundsätzlich versuchen wir vorweg so viele Informationen wie möglich zu sammeln, um so einen bestmöglichen Einblick in die Feier zu erhalten und ideal vorbereitet zu sein", sagt Analena Haider. Sie und ihr Team ermöglichen es auch allen Hochzeitspaaren, selbst kreativ zu werden und die Hochzeit so individuell wie möglich zu gestalten.

Dekoration und Blumenschmuck, Papeterie und Hochzeitstorte: All das können Paare selbst mitbringen, wenn sie möchten – so wie Melissa und Ali, die von vielen Partnern der AZ-Hochzeitsaktion bestens ausgestattet werden. So wird Mitte April eine wunderbare Hochzeitsfeier im stattfinden – wie schon so viele zuvor.

Für die freie Trauung direkt am See ist Romantik vorprogrammiert. © Lara Keller

Ein Sprung ins kalte Wasser

Diese Feste hatten manchmal einen besonderen Höhepunkt: "Selten passiert es mal, dass die Hochzeitsgesellschaft einen nächtlichen Sprung in den See hinlegt", sagt Analena Haider schmunzelnd. Bei aller Ausgelassenheit, bei aller Freude: Damit ist bei der Hochzeit von Melissa und Ali im April wohl eher nicht zu rechnen.

Mehr Informationen zum Strandhotel Berg sowie Buchung unter