Strand-Urlaub: Mit diesen Tricks buchen sie billiger

Früh genug planen und am besten in der Nebensaison verreisen. Diese Spar-Tipps beim Fliegen sind meist bekannt. Doch wissen Sie auch, wann der beste Tag zum Buchen ist?

München - Die Tage werden kürzer und beim goldenen Herbst so, wie man ihn sich wünscht – mit Sonnenschein und leuchtend bunten Blättern – ist aktuell noch Luft nach oben. Bei dieser Witterung zieht es viele Menschen wieder gen Süden.

Wer eine Flugreise plant, durchforstet oft stundenlang das Internet nach guten Verbindungen und günstigen Preisen. Doch laut dem Online-Reisebüro Expedia haben es Schnäppchenjäger derzeit besonders schwer: Denn die Nachfrage ist seit des Wegfalls der Corona-Reisebeschränkungen hoch, ebenso wie die Ticketpreise, die seit April deutlich nach oben geschossen sind. Trotzdem gibt es einige Tricks bei der Flugbuchung, mit denen man Zeit und Geld spart.

Der ideale Buchungszeitraum

Schon 70 Tage vor dem Abflug ans Meer beginnen die Preise für Flugtickets bei internationen Reisen anzuziehen, so Expedia in seinem neuen "Air Travel Hacks Report", der mit der Airlines Reporting Corporation erarbeitet wurde. Wer also fünf Monate vor Reiseantritt bucht, kann sich im Schnitt bis zu zehn Prozent sparen. Laut Analyse des Online-Reisebüros liegt der ideale Buchungszeitraum etwa 144 bis 154 Tage vor Abflug.

Anders ist es bei Inlandsflügen: Hier steigen die Preise erst ab etwa einem Monat vor Abflug. Eine Buchung 102 bis 110 Tage im Voraus sei deshalb ausreichend, so die Urlaubs-Experten. Wer diesen Tipp umsetzt, kann im Schnitt 50 Prozent billiger reisen.

Sonntags buchen

Wer hätte das gewusst? Der beste Tag, um sich seinen Urlaubswunsch zu erfüllen, ist der Sonntag. Das Sparpotenzial: 15 Prozent.

Freitags abheben

Der beste Abflugtag hingegen ist der Freitag. Urlauber, die freitags in die Ferien starten, können bei internationalen Flügen im Schnitt 40 Prozent billiger verreisen. Den Montag sollte man laut Expedia vermeiden, da dieser als der teuerste Abflugtag gilt. Bei Inlandsflügen sparen Urlauber, die samstags statt dienstags oder mittwochs abheben, im Schnitt 20 Prozent.

Flüge am Morgen vertreiben Sorgen

Denn: Flieger, die am Vormittag starten, werden weniger oft storniert. Dem Expedia-Bericht zufolge, der sich dabei auf Daten zum Flugstatus der weltweiten Flugdatenplattform "OAG" bezieht, haben Flüge nach 15 Uhr eine 15 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, storniert zu werden.

Am besten in der Nebensaison reisen

Dass Flüge außerhalb der Hauptreisezeiten oft günstiger sind, ist nicht wirklich ein Geheimnis. Doch bringt der Urlaub in der Nebensaison einen weiteren Vorteil mit sich: Dann gibt es laut Expedia auch weniger Verspätungen. Im Februar dieses Jahres etwa lagen die zeitlichen Verzögerungen im Schnitt bei 133 Minuten. Im Juni waren es dagegen 246 Minuten. Stornierungen sind demnach im Juli am häufigsten.

Angebote mehr nutzen

Expedia empfiehlt, nicht nur die meist bekannten Meilenprogramme der Fluggesellschaften in Anspruch zu nehmen, sondern auch die Bonusprogramme von Online-Reisebüros auf der Schnäppchenjagd zu nutzen. Die seien oft noch ein echter Geheimtipp. Denn als Mitglied profitiere man nicht nur bei Flugbuchungen, sondern kann auch bei Hotelübernachtungen sparen.

Na dann: gute Reise!