Sicherheitskontrolle: Am Flughafen soll es schneller gehen

Dafür testet der Airport im Erdinger Moos einen speziellen Service am Terminal 1.

München - Am Münchner Flughafen läuft es wieder besser: Die Fluggastzahlen steigen. Nun sollen auch die Fluggastkontrollen um einen neuen Service ergänzt und damit schneller werden: Mit Hilfe des Reservierungssystems "Express Queue" will der Flughafen "Passagierströme vor den Sicherheitskontrollen im Terminal 1 besser steuern und damit Wartezeiten reduzieren", teilte der Airport mit. Das werde nun 60 Tage lang getestet.

Sicherheitskontrolle: Passagiere können Zeitfenster buchen

Flugreisende, die zu Zielen in Ländern abfliegen, die nicht zum Schengenraum gehören, haben demnach die Möglichkeit, sich ein 30-minütiges Zeitfenster für den Zugang zu den Sicherheits- und Passkontrollstellen zu reservieren über www.munich-airport.de. Der Service werde täglich von 6 bis 15 Uhr an den Sicherheitskontrollen in den Abflugbereichen B und C von Terminal 1 angeboten.

Service auch für Passkontrollen verfügbar

Das letztmögliche Zeitfenster ist spätestens 90 Minuten vor Abflugzeit. Passagiere, die diese "Schnellspur" nutzen wollen, müssen, so teilt der Flughafen weiter mit, nachdem sie den Check-in absolviert haben innerhalb ihres Zeitfensters am Express Queue Zugang vor der Sicherheitskontrolle erscheinen. Auch an der Passkontrolle sei das möglich.