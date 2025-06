Stoned im Seat: 19-Jähriger fährt bekifft im Auto zur Polizei

Von einem professionellen Fensterputzer könnte man eigentlich mehr Durchblick erwarten. Doch den hatte der 19-Jährige im Cannabisrausch offenbar verloren.

Einer Polizeistreife fiel am Samstagabend die unsichere Fahrweise des Münchners auf. Die Beamten stoppten den verdächtigen Seat in Allach. Ein Drogenschnelltest sprach beim Fahrer auf THC an. Der 19-Jährige war offenbar bekifft, er musste daher an Ort und Stelle seinen Autoschlüssel abgeben und den Wagen stehen lassen.

Der Fensterreiniger wurde zur Gerichtsmedizin gebracht, wo er eine Blutprobe abgab. Der 19-Jährige wurde wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt und durfte dann wieder gehen.

19-Jähriger zweimal bekifft am Steuer erwischt

Am Dienstagmorgen kam der Münchner zur Polizeiinspektion. Er hatte einen Zweitschlüssel und fuhr im Auto. Den Beamten auf der Wache fiel sofort auf, dass der Fensterputzer auch diesmal wieder unter Drogeneinfluss stand. Wieder war der Mann bekifft, der Schnelltest sprach wieder auf Cannabis an.

Das nun folgende Prozedere kannte der Münchner bereits: Er wurde erneut wegen des Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Ersatzschlüssel für seinen Seat musste er abgeben und das Auto stehen lassen.