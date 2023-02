Stillgelegte Tramlinie 29 fährt wieder: Personallage bei der MVG weiter angespannt

Nicht das Fahrpersonal, sondern das Personal in der Werkstatt fehlte zuletzt. Im März kann die zuletzt stillgelegte Tramlinie 29 aber wieder ihren Betrieb aufnehmen.

München - Die Personalsituation bei den Stadtwerken und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bleibt laut eigener Aussage weiterhin angespannt, eine kleine Erleichterung gibt es nun aber wieder: Die Tramlinie 29 geht wieder in Betrieb – das teilte die MVG am Freitag mit.

Im Dezember hieß es von der MVG, dass der Betrieb wegen fehlender Mitarbeiter in den Werkstätten vorübergehend eingestellt werden müsse. Es gebe einen "deutlich erhöhten Krankenstand" und einen Mangel an Fachkräften, erklärte die MVG damals. Kaputte Wagen konnten "nicht mehr in der gewohnten Zeit" repariert werden.

Tram 29 geht ab 10. März wieder in Betrieb

Nun geht die Tramlinie ab dem 10. März wieder in Betrieb, die Tramwerkstatt kann wieder ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stellen. "Zum einen konnten wir Stellen wiederbesetzen, zum anderen stehen durch den Ersatzverkehr auf der Linie 25 mehr Fahrzeuge zur Verfügung"; sagt Oliver Glaser, Leiter Betrieb Schiene bei der MVG dazu. Und weiter: "Hinzu kommt auch, dass uns mit den neuen Interimswerkstätten effizientere Werkstattkapazitäten zur Verfügung stehen, die uns helfen, den Wartungsstau aufzulösen."

Der Busfahrplan bleibt jedoch weiterhin eingeschränkt, es fehlt noch immer an Personal.