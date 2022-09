Zu wenige Busfahrer in München! MVG muss Fahrplan ändern

Weil es derzeit zu wenig Personal gibt, wird der Fahrplan von insgesamt zehn Buslinien in der Stadt angepasst.

München - München hat zu wenige Busfahrer! Wie viele Verkehrsunternehmen in Deutschland kämpft auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) laut eigener Aussage derzeit mit einem akuten Personalengpass.

Die MVG ergreift deshalb nun Konsequenzen: Bei zehn der insgesamt 94 Buslinien wird es im Oktober Änderungen geben. Von 4. bis vorerst 23. Oktober wird das Angebot zeitweise reduziert – laut MVG auch nur dort, wo es die Nachfrage aktuell zulässt.

Viele Busfahrer in München sind derzeit krank

"Seit mehreren Wochen erleben wir einen gleichbleibend hohen Krankenstand bei den Busfahrerinnen und Busfahrern. Der auch in anderen Branchen deutlich spürbare Mangel an Fachkräften verschärft die Lage zusätzlich. All das hat zur Folge, dass uns momentan trotz größter Bemühungen nicht genug Busfahrerinnen und Busfahrer zur Verfügung stehen", wird MVG-Buschef Veit Bodenschatz in einer Mitteilung von Donnerstag zitiert.

Wie es nach dem 23. Oktober weitergeht? Die MVG wolle im Laufe des kommenden Monats die Lage neu bewerten. Gut möglich also, dass es auch weiterhin zu Anpassungen im Münchner Bus-Fahrplan kommen wird. "Unser Ziel ist, möglichst bald wieder zum Normalfahrplan zurückzukehren", sagt Bodenschatz jedoch.

Bus-Fahrplan: Die Anpassungen im Überblick