AZ-Plus

"Stehen im Austausch": Neue Milliardeninvestition in München?

Die Telekom und Nvidia wollen ein Rechenzentrum in München bauen. Rund 10.000 Recheneinheiten sollen zum Einsatz kommen. Das Wirtschaftsministerium hofft dadurch auf Schub für ein noch größeres Projekt.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Rechenzentren spielen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung. In München soll eine Kooperation zwischen Telekom und Nvidia ins Leben gerufen werden. (Archivbild)
Rechenzentren spielen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung. In München soll eine Kooperation zwischen Telekom und Nvidia ins Leben gerufen werden. (Archivbild) © Andrej Sokolow/dpa
München

Die Deutsche Telekom und der US-Chipkonzern Nvidia wollen ein großes Rechenzentrum in München bauen. Laut bayerischem Wirtschaftsministerium kommen bei dem Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt rund 10.000 Recheneinheiten zum Einsatz. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf mit der Sache vertraute Personen berief, soll es ein Volumen von rund einer Milliarde Euro haben. Die Telekom äußerte sich auf Anfrage nicht. 

"Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Im Freistaat wird damit erneut eine erhebliche Summe in Zukunftstechnologien investiert." 

Hoffen auf Gigafactory

Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.

Aiwanger hofft, dass das Rechenzentrum "auch die Erfolgschancen unserer Bewerbung für eine KI-Gigafactory in Bayern erhöhen könnte". Für diese schickt die Staatsregierung die Region Schweinfurt ins Rennen. Bei den Gigafactorys sollen noch einmal sehr viel mehr Prozessoren zum Einsatz kommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 21 Minuten / Bewertung:

    Und wieder München. Warum nicht Augsburg Regensburg oder Bayreuth?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Wie wird der gigantische Strombedarf gedeckt werden, ist dafür viel ein Isarstaudamm am Flaucher geplant?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.