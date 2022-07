Statt Familienurlaub 240 Tage ins Gefängnis

Weil der 43-Jährige Schulden über 10.000 Euro bei der Justiz hat, hebt Flieger ohne ihn ab.

München - Eigentlich wollte der Familienvater mit seiner Frau und seiner Tochter in der der türkischen Millionenstadt Adana Urlaub machen. Doch bei der Kontrolle am Münchner Flughafen kam am Wochenende auf, dass gegen den in München lebenden Mann gleich drei Haftbefehle, unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, vorlagen.

Ersatzhaft statt Bußgeld: 240 Tage

Bundespolizisten nahen den Verdächtigen im Terminal 1 fest. Auf der Wache hätte der Familienvater noch Gelegenheit gehabt, seine Schulden bei der Justiz in Höhe von 10.000 Euro zu begleichen und doch noch seinen Flieger zu erreichen.

Doch so viel gab die Urlaubskasse des Mannes nicht her. Der 43-Jährige kam in die JVA Stadelheim. Dort muss er nun die Ersatzhaft über 240 Tage absitzen, wie ein Sprecher der Bundespolizei gestern mitteilte. Der Urlaubsflieger in Richtung Türkei hob ohne den Familienvater ab.