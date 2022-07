Lufthansa-Streik am Mittwoch – auch in München

Wer am Mittwoch mit der Lufthansa fliegen möchte, muss sich auf Ausfälle und massive Verspätungen einstellen. Verdi hat die Beschäftigten des Bodenpersonals zum Streik aufgerufen.

München - Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch (27. Juli) werde es zu Flugausfällen und größeren Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

Die Warnstreiks an den Lufthansa-Standorten beginnen am Mittwochmorgen (ab 3.45 Uhr) und dauern bis Donnerstagmorgen (6 Uhr) an. Am Münchner Flughafen findet zudem eine Kundgebung (Start um 11 Uhr) statt.

Christine Behle, die stellvertretende Verdi-Vorsitzende, bittet die Passagiere um Verständnis. Verdi informiere laut eigener Aussage deshalb so früh über den Streik, damit sich die "Passagiere darauf einstellen und möglicherweise umorientieren können", wie es in einer Mitteilung heißt.

"Nach über zwei Jahren Pandemie und einem chaotischen Wiederanlauf des Luftverkehrs werden die Münchener Beschäftigten mit Ihrem Warnstreik deutlich machen, dass der Erfolg der Lufthansa maßgeblich von der Belegschaft abhängt", erklärte Dennis Dacke von Verdi. "Lufthansa will für Ihre Kunden eine Premium-Airline sein, bei den Gehältern aber ein Billigflieger werden. Das ist ungerecht. Das lassen sich die Beschäftigten nicht gefallen", sagte Dacke weiter.