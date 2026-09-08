Start-up-Mekka München: Diese Unternehmen zählen heute zu den ganz Großen

Über 1500 aktive Start-ups sind in München beheimatet. Die AZ hat die erfolgreichsten, größten und bekanntesten zusammengetragen und sich angeschaut, was sie so besonders macht.

Hippe Büroräume, dynamische Teams, Innovation und Fortschritt – so oder so ähnlich stellt man sich die Kultur rund um Start-up-Unternehmen vor. Gerade erst hängte München Berlin als Start-up-Hauptstadt ab, es wurden nicht nur deutlich mehr Unternehmen gegründet, sondern auch beachtliche finanzielle Mittel investiert. Allein 2025 wurden in München 290 neue Start-up-Unternehmen gegründet, ein Plus von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch altbekannte Player ziehen weiter an: Aus Neulingen mit Potenzial wurden umsatzstarke Betriebe. Die Abendzeitung hat einige der bekanntesten, spannendsten und erfolgreichsten Start-ups Münchens zusammengetragen und erklärt.

Deltavision: Was dieses Münchner Raumfahrt-Unternehmen baut Hochpräzise Ventile, keine Fehler erlaubt: Das Münchner Start-up Deltavision löst einen zentralen Engpass der Branche und profitiert vom neuen Raumfahrt-Boom. In einer alten Siemens-Werkshalle, nur wenige Gehminuten von der gleichnamigen S-Bahn-Station entfernt, entstehen Ventile und Pumpen für die Raumfahrtindustrie. Ohne Komponenten wie ihre Ventilteile ist Technik im All nicht denkbar – laut Branchenkennern handelt es sich um eine der empfindlichsten in einer Rakete. Lesen Sie auch Start-up aus Frust: Was dieses Münchner Raumfahrt-Unternehmen baut X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen

Bayerns Antwort auf SpaceX: Dieses Start-up will Europas Raketen-Revolution anführen Mehrmals ist der Testflug verschoben worden, am ersten Septemberwochenende fand er endlich statt: Isar Aerospace hat den Flug ins All gemeistert – und das bereits beim zweiten Anlauf. Die Vorbereitungen für die industrielle Serienproduktion laufen bereits. Die AZ war Ende Juli bei einem Rundgang über das Noch-Produktionsgelände in Ottobrunn dabei. Dabei gab das Unternehmen Einblicke in die Raketenherstellung – und in die ambitionierten Pläne der Firma. Lesen Sie auch Bayerns Antwort auf SpaceX: Dieses Start-up will Europas Raketen-Revolution ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen

Das neue Weltraum-Wunder aus München: Start-ups mit Milliardenmarkt im Visier Bayern ist inzwischen zu einem wichtigen Standort in der europäischen Raumfahrt geworden. Die Branche wird zunehmend interessanter für kommerzielle Unternehmen, auch abseits von Raketenbauer Isar Aerospace. Ein Besuch bei den Start-ups Ororatech und Talos zeigt, wie die Technik im All etwa bei der Bekämpfung von Waldbränden oder der Erforschung von Tieren helfen kann. Lesen Sie auch Das neue Weltraum-Wunder aus München: Start-ups mit Milliardenmarkt im Visier X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen

Milliarden-Start-up Celonis: Anfangs wollte niemand investieren Das Münchner Start-up Celonis ist Marktführer im Bereich Process Mining. Mittels dieser Technik kann es die Arbeitsabläufe von großen Unternehmen und Behörden wie BMW, Siemens sowie der Stadt München optimieren. Der Erfolg war nicht von Anfang an gewiss. "Am Anfang wollte niemand in Celonis investieren, das schien Investoren einfach zu riskant von der Technologie und vom Vertrieb her", sagt Mitgründer Bastian Nominacher. Lesen Sie auch Milliarden-Start-up aus München: Anfangs wollte niemand investieren X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen