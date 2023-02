Zwei Verletzte in Berg am Laim: Bauarbeiter stürzt von Leiter und reißt Kollegen mit

Bei dem Unfall in einer Tiefgarage prallt ein Arbeiter auf einen ebenfalls auf einer Leiter stehenden Kollegen, beide müssen ins Krankenhaus.

Berg am Laim - Weil auf einer Baustelle in der Gisela-Stein-Straße ein Arbeiter von einer Leiter gestürzt ist, gab es am Freitag gleich zwei Verletzte.

Arbeiter fällt von Leiter: Polizei ermittelt zur Ursache

Bei Montagearbeiten in einer Tiefgarage war gegen 10.30 Uhr plötzlich die Leiter gekippt und der Mann stürzte herunter, wie die Feuerwehr berichtet. Im Fallen riss er einen Kollegen mit, der ebenfalls auf einer Leiter stand.

Weitere Arbeiter beobachteten den Unfall und riefen die 112. "Ein Einweiser" lotste die ersten Rettungskräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs in der weitläufigen Tiefgarage zum Ort des Geschehens – und den Patienten.

Die Feuerwehrleute waren zunächst von einem Verletzten ausgegangen und forderten weitere Kräfte an. Sowohl der zuerst gestürzte Schwerverletzte als auch sein leicht verletzter Kollege mussten nach der Erstversorgung in Münchner Kliniken gebracht werden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.