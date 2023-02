Polizei schnappt Drogendealer und zwei seiner Kunden

Drogenfahnder statten einem 29-jährigen Dealer einen Besuch ab und erwischen dabei zwei Koksnasen.

Pasing - Wie schön es doch meist ist, wenn Vater und Sohn gemeinsame Interessen haben und etwas zusammen unternehmen. Ein Besuch beim Drogendealer sollte aber nicht unbedingt dazugehören.

Polizei schnappt kokskaufendes Vater-Sohn-Gespann

Ein 48-Jähriger und sein 24 Jahre alter Sohn wollten sich in der Schmaedelstraße (Pasing) etwas weißes Pulver für ihre Nasen besorgen. Dumm nur, dass im selben Moment ihr Dealer in Polizeibegleitung erschien.

Die Drogenfahnder hatten den 29-Jährigen in der Nähe festgenommen, er hatte 100 Gramm Kokain, sowie jeweils ein Kilo Marihuana und Haschisch dabei. In der Wohnung hat der Mann offenbar ein Lager: Die Ermittler fanden 14 Kilo Marihuana, zehn Kilo Haschisch sowie rund 30.000 Euro in bar. Das Geld soll laut Polizei aus illegalen Drogengeschäften stammen.

Der mutmaßliche Dealer sitzt inzwischen in U-Haft, er ist einschlägig polizeibekannt. Vater und Sohn wurden ebenfalls wegen eines Drogendeliktes angezeigt.