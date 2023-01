Maxvorstadt: Zehn Männer wollen Freunde aus Polizeiwache befreien

Sie wollen mitten in der Nacht auf Sonntag ihre zwei Freunde aus dem Polizeigewahrsam befreien. Erst mit einem Großaufgebot wird die Polizei der Situation Herr und steckt auch die zehn Männer in Gewahrsam.

Maxvorstadt - Wegen einer Rauferei am Odeonsplatz hat die Münchner Polizei in der Nacht auf Sonntag zwei Personen in Gewahrsam genommen. Gegen vier Uhr in der Früh tauchten dann zehn ihrer Freunde vor der Polizeiwache in der Türkenstraße auf. Sie verlangten von den Polizisten lautstark, dass ihre Freunde wieder freigelassen werden.

Maxvorstadt: 10 Männer randalieren vor Polizeiwache

Die Polizisten reagierten mit der Aufforderung, den Bereich um die Wache zu verlassen, was die Gruppe aber eher noch anstachelte. Die Stimmung wurde aufgeheizter und die Polizei orderte insgesamt 19 Streifen zur Verstärkung herbei.

Die Männergruppe beschimpfte die Polizisten, einer soll auch nach einem Beamten getreten haben. Unter den Randalierern war auch ein 19-jähriger Schüler, der sich bei dem Gerangel eine blutige Nase zuzog. Zwei Polizisten haben sich leicht verletzt.

Die Polizei schaffte es schließlich, die Lage zu beruhigen und hat alle zehn Männer in Gewahrsam genommen, um ihre Personalien festzustellen. Danach wurden sie wieder entlassen, wie die Polizei mitteilt.

Auf acht von ihnen warten Anzeigen wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Kommissariat 24 der Polizei ermittelt.