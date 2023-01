Ausgebrannte Autos in Fürstenried: Ein Wrack ist verschwunden

Von den zwei stark beschädigten Fahrzeugen ist nur noch eines übrig geblieben.

Das Wrack im Vordergrund war einmal ein Range Rover, mittlerweile wurde es entsorgt. Das andere Fahrzeug steht aber noch an Ort und Stelle. (Archivbild)

Fürstenried - Über Wochen standen die beiden ausgebrannten Autos in der Forst-Kasten-Allee in Fürstenried. Inzwischen ist immerhin eines der beiden entsorgt. Der ausgebrannte Range Rover steht nicht mehr am Weg unter den Bäumen.

Der Kastenwagen, ein Fiat Ducato, ziert weiter das Straßenbild. Zum Ärger der Anwohner, die fürchten, dass giftige Stoffe in den Boden sickern.

Der inzwischen entsorgte und fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Range Rover war ein Hybridmodell mit Verbrennungs- und Elektromotor. Er hat einer 60-jährigen Münchnerin gehört, die sich um die Entsorgung kümmern sollte. Das Auto war im November wie berichtet in Flammen aufgegangen.