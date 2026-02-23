Im Kreuzungsbereich der Dachauer Straße und der Landshuter Allee ist es am Sonntagmittag zum Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Pkw gekommen. Das sind die Folgen.

Ein Feuerwehrmann kümmer sich an der Unfallstelle um den Fahrer des Autos.

Ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Auto endete am Sonntagnachmittag glimpflich. Kurz vor 13 Uhr krachte es im Bereich Dachauer Straße und Landshuter Allee. Zunächst hieß es, die Straßenbahn sei durch die Wucht aus den Schienen gesprungen.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die zunächst gemeldete Entgleisung der Straßenbahn nicht, so ein Feuerwehrsprecher. Die Bahn der Linie 21, die in Richtung St.-Veit-Straße unterwegs war, und ein weißes Auto standen mitten auf der Kreuzung. Der Wagen war auf der Fahrerseite stark beschädigt, die Airbags hatten ausgelöst. Die Tram wurde im Frontbereich beschädigt.

Die Seite des Autos ist durch den Azúfprall eingedrückt. © Feuerwehr

Zwei Personen leicht verletzt

Während die Feuerwehr die Unfallstelle absicherte, wurden zwei leicht verletzte Personen in einem Rettungswagen untersucht. Beide wurden von Sanitätern vor Ort versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei unterstützte die Feuerwehr beim Freiräumen der Fahrbahn. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für rund 20 Einsatzkräfte beendet. Zum Unfallhergang und der Schadenssumme liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt.