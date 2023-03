Zwei Einbrecherinnen in Schwabing unterwegs

In einer Wohnung sind die beiden Frauen von einer Webcam bei der "Arbeit" gefilmt worden.

Die beiden Frauen brachen in beiden Fällen die Wohnungstüren auf. (Symbolbild)

Schwabing - Die Videokamera, die die beiden Gaunerinnen gefilmt hat, stand offenbar getarnt in einem Bücherregal im Wohnzimmer.

Videokamera ertappt zwei Einbrecherinnen

Die Kamera begann mit ihrer Aufzeichnung kurz nach elf Uhr am Montag. Zu sehen sind zwei Frauen, die systematisch das Zimmer nach Geld, Schmuck und anderen Wertsachen durchsuchen. Der Einbruch dauerte nur etwa 15 Minuten, dann verschwanden die Täterinnen mit ihrer Beute im Wert von etwa 4.000 Euro.

Wenig später wurde unweit des ersten Tatorts in der Nähe des Bonner Platzes am Mittag in eine weitere Wohnung eingebrochen. Wieder verschwanden Geld und Schmuck.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten von den zwei noch unbekannten Frauen verübt wurden. "Es wurden jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen", sagt Polizeisprecher Florian Hirschauer, "der Modus Operandi, die Vorgehensweise in den Wohnungen ist sehr ähnlich, zudem liegen beide Wohnungen nahe beieinander."

Die Frauen sind 20 bis 30 Jahre alt, vermutlich Südeuropäerinnen, eine trug ein rotes Kopftuch. Hinweise an die Polizei 089/29100.