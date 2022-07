Zurück auf Anfang: Tram auf der Leopoldstraße muss neu geplant werden

Münchner Verkehrsgesellschaft und das Mobilitätsreferat müssen noch einmal ran. Denkbar ist jetzt auch ein Gleis in der Mitte der Straße.

Schwabing-West - So schnell wird keine Tram auf der Leopoldstraße fahren. Denn die Münchner Verkehrsgesellschaft und das Mobilitätsreferat müssen den Abschnitt noch einmal komplett neu planen. So hat es gestern der Stadtrat im Mobilitätsausschuss beschlossen.

Mischverkehr wird auf der Leopoldstraße wohl nicht funktionieren

Auslöser war ein Antrag, den die SPD gemeinsam mit den Grünen gestellt hat. Vor allem die SPD wollte erreichen, dass das Mobilitätsreferat überprüft, ob es für die Tram nicht doch ein eigenes Gleisbett geben kann. Bis jetzt sahen die Pläne vor, dass sich Autos und Tram eine Spur teilen. Verkehrsverbände hatten in den vergangenen Monaten immer wieder moniert, dass aus dem "Mischverkehr" ein "miteinander im Stau stehen" werde.

Bis die neuen Pläne vorliegen, dauert es ein bis zwei Jahre. Denn das Mobilitätsreferat kann praktisch alles, was es für die Leopoldstraße erarbeitet hat, einstampfen. "Für mich ist es ein schwieriger Tag", sagte Mobilitätsreferent Georg Dunkel (parteilos). Die derzeitige Planung sei eine gute Lösung. "Ich hätte gerne weitergemacht, um keine Zeit zu verlieren."

Korrekturen sind nicht ausreichend

Auch die Grünen sind nicht komplett überzeugt: "Wir haben auch ein weinendes Auge, dass sich alles verzögert", sagte der Grünen-Verkehrsexperte Paul Bickelbacher. Eigentlich hätte die Tram schon 2025 oder 2026 vom Elisabethplatz zur Münchner Freiheit fahren sollen. Doch in den vergangenen Monaten verschob der Stadtrat die Beschlüsse immer wieder - mit der Bitte um Nachbesserung. Korrekturen reichen jetzt allerdings nicht mehr.

Ursprünglich sahen Pläne Richtung Innenstadt so aus: Der breite Gehweg und die Pappelreihe sollten bleiben. Davor war ein drei Meter breiter Radschnellweg geplant. Dann sollten Tramschienen verbaut werden und in der Mitte die Autos fahren. Stadtauswärts sollten die Spuren genau anders herum liegen: Tram in der Mitte, Autos am Rand.

Leopoldstraße: Alles soll "noch einmal ganz offen gedacht" werden

Bedenken hatte es unter anderem wegen des Lieferverkehrs gegeben - der ja stadteinwärts nicht auf den Tramgleisen hätte halten können, um auszuladen. Auch die Sorge, dass der Stau die Tram blockieren könnte, war bei einigen groß. "Wir wollen, dass noch einmal ganz offen gedacht wird", sagte der SPD-Verkehrsexperte Nikolaus Gradl. Er beantragte, dass nun Gleise in Mittellage ebenso überprüft werden wie Gleise auf der Seite.

Kommt nun doch der Radschnellweg?

Gradl betonte, dass die Rad-Community zwar einbezogen werden solle - aber eben nicht nur die. Steht also sogar der Radschnellweg auf der Leopoldstraße wieder zur Diskussion? Zumindest taucht in dem Antrag das Wort "Radschnellweg" in der Liste der Maßgaben für die Leopoldstraße nicht auf.

40 neue Stellen für das Mobilitätsreferat

Ressourcen, um offen zu denken, bekommt das Mobilitätsreferat jedenfalls: 40 neue Stellen genehmigte der Stadtrat gestern. CSU-Chef Manuel Pretzl hält das für zu viel: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 40 Stellen braucht, um eine 700 Meter lange Strecke zu planen." Kümmern sollen sich die neuen Mitarbeiter freilich auch um andere Projekte. Ideen hat der SPDler Gradl schon: Er würde gerne auch die Ungererstraße neu planen.