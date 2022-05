Zugedröhnt auf die A8 und zurück: Verfolgungsjagd mit zweifachem Totalschaden

Mit Drogen und Alkohol im Blut rast ein Tölzer erst unkontrolliert der Polizei davon. Dann kehrt er in die Stadt zurück, rammt ein anderes Auto und dazu einen Lichtmasten.

Obergiesing - Das, was am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr in einer Verfolgungsjagd und zwei Totalschäden geendet hat, hatte eigentlich recht harmlos begonnen. Anwohner der Obergiesinger Wallbergstraße riefen zunächst die Polizei, weil ein Audifahrer mit Tölzer Kennzeichen in ihrem Innenhof einen Pfosten angefahren hatte – und einfach davongefahren war.

Streifen der Polizeiinspektion 23 entdeckten den 20-Jährigen in seinem Audi A4. Er war auch kaum zu übersehen, es muss ein absurder Anblick gewesen sein: Der junge Mann fuhr nämlich auf der falschen Fahrbahnseite entgegen der Fahrtrichtung auf der Schwanseestraße.

Flucht auf die A8: 20-Jähriger rast über mehrere rote Ampeln

Als ihn die Beamten stoppen wollten, drückte der 20-Jährige das Gaspedal durch und raste Richtung Autobahn A8. Rote Ampeln ignorierte er dabei konsequent – und zwar an mehreren Kreuzungen.

Zeugen berichteten, dass der Audifahrer geschätzt mit bis zu 200 km/h unterwegs gewesen ist. Die Polizei verlor ihn zunächst jedenfalls aus den Augen. Doch der junge Mann kehrte zurück in Richtung Stadt. An der Anschlussstelle Mittlerer Ring entdeckten ihn die Polizisten wieder.

Gegen 19 Uhr endete dann diese Verfolgung mit einem recht heftigen, doppelten Aufprall. Erst fuhr der Tölzer auf ein anderes Fahrzeug auf. Dann prallte er gegen einen Lichtmasten und blieb stehen – mitten auf den Trambahngleisen der Schwanseestraße.

Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Autos entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Den Führerschein stellte die Polizei erst einmal sicher. Der 20-Jährige wurde mehrfach angezeigt.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Unfallflucht in der Wallbergstraße und ob sie selbst durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.