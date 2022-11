Zeugen gesucht: Kiosk-Einbruch im Westend

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einen Kiosk an der Landsberger Straße eingebrochen. Der Dieb konnte entkommen.

13. November 2022 - 14:33 Uhr | AZ

Der Täter war durch ein Fenster in die Verkaufsräume des Kiosk eingedrungen. (Symbolbild) © imago images/Fotostand