Wohnungsbrand in Nymphenburg: 30.000 Euro Schaden

Bei dem Feuer in einer Wohnung in der Herthastraße wird niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Nymphenburg - Am Dienstag hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herthastraße gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, der Schaden liegt nach Angaben der Feuerwehr bei rund 30.000 Euro.

Wohnungsbrand in Nymphenburg: Nachbar warnt die Hausgemeinschaft

Nachbarn hatten gegen 14.40 Uhr das Piepsen eines Rauchwarnmelders gehört und Rauch aus einem Fenster aufsteigen sehen. Einer von ihnen rief die 112, berichtet die Feuerwehr weiter.

Währenddessen warnte einer der Bewohner die komplette Hausgemeinschaft, sodass bis zum Eintreffen der Feuerwehr alle das Gebäude verlassen hatten.

Wohnungsbrand in Nymphenburg: Anwohner kämpft vergeblich gegen die Flammen

Zeitgleich schnappte sich einer der Anwohner einen Pulverlöscher und versuchte die Flammen in der Brandwohnung zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht vollständig.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte sahen Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer mit einem C-Rohr schnell löschen.

Feuer in der Herthastraße: Polizei ermittelt zur Ursache

Rettungskräfte untersuchten die beiden Bewohnerinnen der Brandwohnung und den Nachbar, der den Löschversuch unternommen hatte – alle drei hatten den Vorfall unbeschadet überstanden. Abschließend wurden noch die betroffenen Räume mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.