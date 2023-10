München: Fußgänger läuft über die Straße und wird von Taxi erfasst

Nach ersten Erkenntnissen ging der 21-jährige Münchner unachtsam über die Straße, das Taxi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Lehel - Am Sonntagabend, um kurz vor 22 Uhr, wollte ein Münchner (21) am Haus der Kunst die Prinzregentenstraße überqueren. Da habe er vermutlich ein Taxi übersehen, das in Richtung Altstadt fuhr, wie die Münchner Feuerwehr am Montag mitteilt.

Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Mann. Der knallte gegen die Windschutzscheibe, wurde wieder auf die Straße geschleudert und blieb dann regungslos liegen.

Sonntagabend: Taxifahrer überfährt Fußgänger in München

Passanten alarmierten den Notruf, Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn dann in eine Klinik. Er hat sich nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unfall schwer verletzt.

Für den Taxifahrer und für die Passanten, die den Unfall beobachtet haben, wurde ein Team der Krisenintervention zur Unfallstelle geschickt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam.