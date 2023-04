Wohnhaus in Flammen: Millionenschaden nach Feuer in Sendling

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Sendling ist nach erster Schätzung ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Mehrere Stockwerke sind derzeit unbewohnbar.

Sendling – Der Brand eines Mehrparteienhauses in der Johannes-Timm-Straße hat in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag einen Millionenschaden verursacht.

Wie die Feuerwehr am Karsamstag berichtete, wurde Anwohner der Fritz-Endres-Straße gegen 1 Uhr morgens auf Flammen aufmerksam, die von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Timm-Straße schossen, und alarmierten die Feuerwehr.

Vor Ort wurden die ankommenden Einsatzkräfte bereits auf der Straße von Anwohnern erwartet, welche dem Einsatzleiter den Weg in den Innenhof wiesen.

Sendlinger Wohnhaus in Flammen – sechs Wohnungen unbewohnbar

Dort angekommen zeigte sich ein erschreckendes Szenario. An dem Gebäude standen bereits die Balkone vom dritten bis zum fünften Stockwerk in Flammen, die dabei waren, auf das Dach überzugreifen. Zudem war zu erkennen, dass sich das Feuer in mindestens vier Wohnungen breitgemacht hatte. Ob dieses Anblicks wurden weitere Feuerwehrkräfte und der Rettungsdienst angefordert.

Um den Flammenüberschlag einzudämmen und eine Ausbreitung auf das Nachbargebäude zu verhindern, begannen die ersten Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten an den Balkonen und der Fassade. Weitere Feuerwehrleute begannen damit, im Gebäudeinneren das Feuer in den Wohnungen zu bekämpfen.

Da sich bereits alle Anwohner in Sicherheit brachten, konnten sich die Einsatzkräfte voll und ganz auf die Löscharbeiten konzentrieren. Nur ein Rollstuhlfahrer aus dem zweiten Stock wurde durch die Feuerwehr ins Freie gebracht, er befand sich allerdings zu keiner Zeit in Gefahr.

Insgesamt mussten 42 Personen ihre Wohnungen verlassen, darunter auch Bewohner des Nachbargebäudes. Dieses wurde evakuiert, weil zunächst die Befürchtung bestand, dass das Feuer über das brennende Dach übergreifen könnte.

Fast 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Bis in die frühen Morgenstunden kämpften etwa 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen, zusätzlich waren noch mindestens 25 Rettungskräfte an dem Einsatz beteiligt.

Die Bewohner des Gebäudes wurden auf der nahgelegenen Feuerwache von Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut.

Etwa 150 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. © Berufsfeuerwehr München

Noch bis Samstagvormittag war die Feuerwehr wegen Nachlöscharbeiten und der Sicherung des Gebäudes vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings sei eine schwangere Frau nach der Evakuierung kollabiert, vermutlich durch Stress, hieß es.

Brand in Sendling: Sachschaden auf 2,5 Millionen Euro beziffert

Derzeit sind sechs Wohnungen des Gebäudes nicht bewohnbar, die Dachkonstruktion ist einsturzgefährdet. Acht Wohnungsinhaber werden in einer Notunterkunft untergebracht.

Der entstandene Sachschaden beziffert die Feuerwehr vorläufig auf mindestens 2,5 Millionen Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun das Fachkommissariat der Polizei.