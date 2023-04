Brandstiftung im Westpark? Zwei Feuer an einem Tag

An zwei Orten im Westpark ist innerhalb eines Tages zwei Mal Feuer ausgebrochen. Derzeit geht die Polizei von gezielter Brandstiftung aus.

Gleich zweimal binnen weniger Stunden musste die Feuerwehr am Wochenende im Westpark anrücken.

Untersendling/Solln - Von Freitag auf Samstag hat es zwei Mal im Westpark gebrannt: Zunächst fing ein Container in der Nähe eines Spielplatzes Feuer, in dem Holzbänke gelagert waren.

Hier wurde ein Stapel Zeitungen angezündet – mutwillig, glaubt die Polizei. Die Flammen griffen auf die Bänke über. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist unbekannt; auch zu den Tätern fehlen der Polizei derzeit Hinweise.

Mobile Toilette am Straßenrand brennt aus

Am Samstagabend gegen halb sieben brannte dann eine mobile Toilette am Straßenrand in der Bertelestraße (Solln). Mehrere Passanten wurden auf das Feuer aufmerksam und riefen die Polizei. Die Toilettenkabine brannte völlig ab, bevor die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen konnte.

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des östlichen Westparks (Untersendling) sowie Bertele-/Melchiorstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13 (Branddelikte), Tel. 089/63007-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.